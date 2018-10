El Gobierno dice que “no interfiere” en el poder judicial en referencia al juicio a los golpistas

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este viernes, en referencia a los procesos judiciales abiertos contra los líderes golpistas que el Gobierno español “es estricto y absolutamente escrupuloso con la independencia del poder judicial, como no podía ser de otra manera” y ha incidido en que el Ejecutivo “no interfiere” en sus decisiones.

“España es un Estado de Derecho, con separación de poderes, y ninguna declaración ni ninguna opinión que se exprese por parte de ningún miembro del Gobierno, empezando por mí mismo, puede interpretarse ni de cerca ni de lejos como la voluntad de interferir en la plena independencia del poder judicial”, ha dicho Borrell.

El ministro, que ha participado este viernes en la reunión de la Conferencia Mediterránea de la OSCE, celebrada en Málaga, ha incidido en que eso “vale para cualquier caso, tanto para los juicios que se van a abrir como para cualquier otra cuestión”. “El Gobierno no interfiere, no influye en las decisiones del poder judicial porque respeta plenamente su independencia”, ha manifestado.

Preguntado por las palabras del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre si el delito de rebelión es achacable o no a los líderes del proceso independentista, Borrell ha rehusado pronunciarse: “Me va a permitir que no interprete las palabras del presidente del Gobierno”.

Cuestionado por si se va a trabajar en la reforma del Código Penal para adecuar el delito de rebelión, el ministro ha indicado que no es un tema que conozca al detalle porque no corresponde a su departamento, “y bastante tengo yo con los asuntos en los que tengo competencia”, ha añadido, al tiempo que ha señalado que “el futuro no es el presente”.

“De momento nuestra legislación es la que es y en cualquier caso ninguna reforma se aplica con carácter retroactivo”, ha dicho Borrell, quien ha instado a “no hacer especulaciones al respecto” y ha reiterado que no es el ministro competente en la materia “y si profundizo más en la cuestión no estaré actuando de acuerdo con la cartera que me corresponde”.