La supervisora de los altos cargos encubre a Duque: ahora dice que no puede actuar de oficio

La directora general de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor López Laguna, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero con una supuesta independencia funcional, negó este miércoles en el Congreso de los Diputados que su oficina pueda actuar de oficio ante una presunta ilegalidad como la cometida por el ministro de Ciencia, Pedro Duque, compatibilizando su cartera con la gestión de una empresa científica.

En su comparecencia en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, López Laguna contestó a la diputada del PP Beatriz Escudero -que le preguntó si ha abierto expedientes de investigación o de sanción sobre Duque y la ministra de Educación, Isabel Celaá– que no actúa de oficio hasta que no reciba una denuncia. “Si ha habido ocultación es que habría habido dolo y sería una infracción muy grave, así que si alguien tiene pruebas, comuníquese y se iniciarán las actuaciones”, manifestó, añadiendo que ella no puede abrir investigaciones por “algunas noticias que aparecen o valoraciones”.

Sin embargo, López Laguna, recién nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez directora general (desde 2007 su cometido tenía rango de subdirección general) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, afirmó el pasado 25 de septiembre justamente lo contrario. En una comparecencia en la Comisión de Política Territorial para obtener su idoneidad a dicho cargo, declaró: “Sí hacemos actuaciones de oficio. Por ejemplo, cuando encontramos en el Registro Mercantil unas declaraciones de bienes o actuaciones que puedan dar lugar a un procedimiento sancionador”. Un mes después, López Laguna ha sufrido un ataque de amnesia.

“Si alguien tiene pruebas, comuníquese y se iniciarán las actuaciones”, señala López Laguna, negándose a investigar lo publicado por OKDIARIO

OKDIARIO ha publicado que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha mantenido como administrador de la empresa Astrocamp Venture SL, dedicada a la investigación científica -competencia de su propio departamento- hasta el 7 de septiembre de 2018, es decir, tres meses después de haber tomado posesión como ministro de Ciencia, tal y como refleja la inscripción oficial en el Registro Mercantil.

Sin embargo, la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses optó por encubrir al ministro con el argumento de que Duque informó en su declaración de actividades de junio, tras tomar posesión, que había cesado en Astrocamp Venture SL antes de su nombramiento como ministro, por lo tanto, “antes de los tres meses” que estipula la ley, sostuvo.

“Y su reflejo en el Registro Mercantil tiene que ser posterior porque lo dice la legislación, que primero se cancelan los cargos, y en el momento en que se cancela un cargo el cargo nuevo en esa empresa asume las funciones; esto tiene un reflejo que posteriormente se remitirá al Registro Mercantil”, afirmó López Laguna. “Eso no es ninguna actuación ni contraria a la normativa fiscal, ni a la normativa de altos cargos ni políticamente cuestionable”, añadió.

No está accesible

La directora general de la Oficina de Conflictos de Intereses dijo que esa declaración de actividades de Pedro Duque es “pública”, sin embargo, no está accesible ni en el Portal de Transparencia de Moncloa ni en la web del Ministerio de Ciencia. López Laguna, que no la mostró en ningún momento de su comparecencia, apuntó que sólo se ha entregado “una copia” a “un solicitante que lo ha solicitado a través del Portal de Transparencia”. Es decir, tras unos trámites administrativos, por lo que no está abierta al gran público.