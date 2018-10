La senadora del PP Ester Muñoz ha dado un repaso a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. Muñoz le ha recordado los audios grabados por el ex comisario Jose Manuel Villarejo en los que se encuentra implicada la ministra y ha pedido su dimisión por ir “de mentira en rectificación y de rectificación en mentira”.

“No diga usted que en el PP somos machistas porque no cuela, y menos viniendo de una feminista de boquilla, de una misógina de libro como usted, a la que no le gusta trabajar con mujeres, y que intenta insultarme cada vez que viene a esta Cámara“, afirmó la senadora ‘popular’ durante el pleno en el senado de este martes. Muñoz hacía referencia a los audios de Delgado en los que llamaba “maricón” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en los que señalaba que prefería los “tribunales de hombres”.

Ester Muñoz le recordó que la ministra de justicia se encuentra reprobada tanto en el Senado como en el Congreso: “Va usted de mentira en rectificación y de rectificación en mentira. Porque mintió usted cuando dijo que estaban defendiendo al juez Llarena. Mintió cuando dijo que no tenía ninguna relación con el señor Villarejo, después rectificó y dijo que no tenía ninguna relación personal y, como vimos todos, también mintió“.

“Está pendiente de sus mentiras”

En otro de los audios, la ministra de Justicia aseguraba que vio “un grupo de tíos del Supremo y la Fiscalía con menores de edad” durante un viaje de trabajo a Cartagena de Indias (Colombia). “¿Mintió cuando dijo que había jueces en Colombia haciendo cosas con menores? Y si no mintió, ¿por qué no puso usted una demanda? ¿Mintió cuando dijo en el Congreso que estaba usted siendo sometida a un chantaje? Y si no miente, ¿qué información tienen de usted? ¿Cuál es el precio del chantaje? ¿Ha puesto usted ya una denuncia por extorsión?”, le pregunto Muñoz a Delgado.

Finalmente, la senadora ‘popular’ le preguntó a la ministra “cuándo iba a dimitir”. “Desde que usted es ministra del Gobierno de España su única ocupación ha sido estar pendiente de sus problemas políticos, de las mentiras a los españoles y de sus rectificaciones. Por eso, yo me tengo que dedicar a lo urgente, que es pedir su dimisión, que deje paso a un ministro al que poder preguntar y con el que poder hablar de verdad de los problemas de la justicia”, finalizó Ester Muñoz.

En su réplica, la ministra de Justicia aseguró que no presentaría su dimisión hasta agotar la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez: “La previsión que tengo como miembro del Gobierno de España es seguir trabajando para recuperar seis años perdidos de trabajo mientras ustedes estuvieron en el Gobierno”.