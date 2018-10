Sánchez dice que quiere defender los DDHH en su viaje a Cuba: “No voy solo como vendedor”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el pleno del Congreso que está dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, aunque no ha querido aclarar si se reunirá con representantes de la disidencia como le ha preguntado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

“Estoy dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba. No voy solo como vendedor”, le ha respondido Sánchez en su turno de réplica durante un pleno que, en principio, estaba previsto para hablar del Consejo Europeo de la semana pasada y de la venta de armas a Arabia Saudí. Rivera le había emplazado a aclarar si se reunirá con los disidentes, “que no pueden hacer política en un país que no es democrático”.

Con todo, Sánchez no ha dado más detalles de su viaje, acordado con las autoridades cubanas para los días 22 y 23 de noviembre. Hasta el momento, el Gobierno no ha aclarado si habrá o no reunión de Sánchez con representantes de la disidencia interna, afirmando que todavía no se ha decidido la agenda, solo las fechas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que “tiene que ser una visita completa, que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana”.

Casado habla de Venezuela

El presidente del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han acusado ese miércoles en el pleno del Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no prestar atención a las violaciones de derechos humanos en Venezuela: “Para mí es igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Kashoggi que lo que le pasó a Fernando Albán”, ha dicho Casado.

Se refería el ‘popular’ al opositor venezolano cuya muerte bajo custodia, el pasado 8 de octubre, provocó que el ministro de Exteriores convocase al embajador venezolano. “A un chaval, le tiraron por la venta después de torturarle”, ha recalcado.

Casado y, después, Rivera, han utilizado argumentos prácticamente calcados para pedir a Sánchez que no escuche al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que, según el líder naranja, “avergüenza” con sus posiciones, ni tampoco a sus “socios” de Podemos.

También que siga “liderando” las sanciones contra dirigentes del régimen. Casado ha hablado de “cleptocracia” que ha “masacrado” a su pueblo y luego viaja a España a comprar casas y tener “cuentas opacas”; Rivera de “narcotraficantes chavistas” en España.

En un debate convocado para hablar del Consejo Europeo y de la venta de armas a Arabia Saudí, Casado solo ha hablado de este país para afear a Sánchez que hable “mucho de Arabia Saudí pero no de Venezuela” y para pedirle que tenga “responsabilidad” con el país iberoamericano igual que el PP lo es con el Gobierno cuando se refiere al país árabe.