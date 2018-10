Sánchez a Casado: “Si mantiene esa acusación, usted y yo no tenemos nada más que hablar”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado esta mañana, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, hasta en dos ocasiones, al líder del Partido Popular, Pablo Casado, para que rectifique sobre una de las afirmaciones efectuadas, por el jefe de la oposición, durante la sesión del Pleno parlamentario. De no hacerlo, el socialista ha advertido a Casado que: “Usted y yo no tenemos nada más que hablar”.

Sánchez ha exigido a Casado, en una petición sin precedentes en la Cámara Baja, que “retire del Diario de Sesiones” la aseveración en la que, el jefe de filas de los populares, le acusaba de ser “responsable” de la continuidad del golpe de Estado que se está produciendo en España, perpetrado por “sus socios separatistas” en Cataluña.

“Que se retire esa frase del Diario de Sesiones, Señor Casado. Ya está. No pasa nada” ha insistido Sánchez hasta en una tercera incursión en un tema que le ha molestado hasta el punto de reclamar a Casado que se retracte de tildarle como “presunto golpista”. Sánchez se ha mostrado en todas las ocasiones visiblemente incómodo e iracundo.

En su primer cara a cara en un debate parlamentario de calado, el líder de los populares, en realidad, ha interpelado a Sánchez en los siguientes términos: “¿No se da cuenta de que es partícipe y responsable del golpe de Estado que se perpetra en España?”, en relación a la insistencia del jefe del Ejecutivo de pactar y gobernar de la mano de los separatistas, así como su negativa a la aplicar de nuevo del artículo 155 de la Constitución, tal y como aprobó ayer el Senado.

Sánchez ha reclamado a Casado que se retracte de calificarle como “supuesto golpista” y reprocharle “ser un supuesto colaborador del golpismo”. Porque ello es “inaceptable” y “llena de ignominia” al Grupo Popular, ha añadido ostensiblemente molesto.

Durante su última comparecencia desde la tribuna de oradores del Congreso, Sánchez ha reiterado una y otra vez a Casado si retiraba o no las acusaciones: “¿Las mantiene?, diga si las mantiene”. Para añadir finalmente que, de no hacerlo, rompería relaciones con la oposición: “Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más que hablar“.