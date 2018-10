El grupo socialista dice que aplaude la “ruptura de relaciones” entre Sánchez y Casado

El grupo socialista del Congreso ha afirmado que aplaude la “ruptura de relaciones” entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, según han señalado fuentes de la dirección.

La acusación de Pablo Casado a Pedro Sánchez de que es “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España” ha provocado la indignación de los socialistas, que creen que Sánchez no puede aceptar ser tildado de golpista.

Por eso consideran que, una vez que el presidente le ha ofrecido reiteradamente la oportunidad de retirar sus palabras en el pleno del Congreso y que él no las ha retirado, Sánchez ha hecho bien en responderle como lo ha hecho.

“¿Mantiene sí o no esas palabras? ¡Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar”, ha dicho Pedro Sánchez a Pablo Casado, lo que según las fuentes supone la ruptura de las relaciones del presidente del Gobierno con el líder del principal partido de la oposición.

Para los socialistas, que Casado acuse a Sánchez de golpista en un país que sufrió el 23-F y en una cámara, como el Congreso, que todavía conserva en el techo del hemiciclo los impactos de los disparos de Tejero es la gota que ha colmado el vaso, dicen, de una oposición que consideran extremista y desleal.

Está por ver el alcance y las consecuencias de esa ruptura de relaciones y si es un gesto simbólico o una medida real.

En el pleno, Casado ha pedido a Sánchez que no se ponga “tan digno” y se sienta “tan ofendido” porque el PP sostenga que un Gobierno “siempre tiene responsabilidad por lo que pasa en su país”.

Luego, al abandonar el hemiciclo, Casado ha afirmado que Sánchez es “responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña”, que “está siendo un golpe al Estado”. “Lo he dicho ya tres veces. Cuando no sales bien de un debate e intentas victimizarte, creo que al final acabas perdiendo el debate dos veces”, ha zanjado.