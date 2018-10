Las especulaciones sobre los audios crecieron tras negar Cospedal querer ser alcaldesa de Madrid

El miércoles pasado la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, decidió salir a la opinión pública para rechazar su deseo de concurrir a las elecciones municipales como candidata por el PP a la Alcaldía de Madrid.

El anuncio de esta negativa disparó de inmediato unas especulaciones que han rondado en distintas ocasiones el panorama informativo: las de que las innumerables grabaciones del comisario Villarejo hubiesen guardado un lugar para recoger conversaciones mantenidas con el marido de Cospedal, como efectivamente ha ocurrido.

En un breve comunicado, María Dolores de Cospedal señaló, con respecto a las informaciones surgidas y a la creación de una plataforma impulsada para que ella fuese la número uno de los Populares en la pelea por el Ayuntamiento de la capital de España, que todo ello “no responde a ninguna indicación” suya, y que ni tiene ni ha tenido “nunca” intención de optar a dicha elección.

El comunicado realizaba un llamamiento: “Les ruego se abstengan de opinar sobre mis deseos o intenciones, los cuales, obviamente, no conocen, ya que se encuadran en la esfera de mi intimidad”.

Cientos de horas de grabación

Y aseguraba, por último, que se ha visto obligada a emitir este comunicado para “terminar con una situación” que no ha propiciado y no ha querido “en absoluto”.

El comunicado, sin embargo, no tardó en unirse a otra noticia: la de los audios del comisario Villarejo. Unas grabaciones de las que, círculos conocedores de ellas, hablan de que podrían comprender infinidad de audios referidos, a su vez, a una multitud de personas relevantes.

Y, puesto que era conocido desde hace tiempo que Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, había mantenido contacto con el comisario Villarejo, las miradas y las especulaciones no tardaron en unir estos dos hechos.

Sea como sea, lo cierto es que las grabaciones existen y que se ha judicializado ya parte del material incautado a Villarejo en el registro efectuado recientemente, donde se han detectado cintas referidas directamente a este asunto.

El ex ministro Fernández Díaz, también

Los argumentos expuestos por otros miembros del partido apuntan a razonamientos de peso también para que la ex secretaria general del PP no se presentara al reto de la Alcaldía de Madrid por cuestiones políticas. Y es que Cospedal ha decidido no pelear por la Presidencia de Castilla La Mancha -su comunidad-, algo que habría resultado difícil de explicar si posteriormente aparece al frente de otra lista.

El partido, pese a eso, es verdad que le ofreció libertad plena para elegir el puesto y reto que desease dentro del esquema de la formación. Y, sobre el tono del comunicado, que evidentemente dejaba ver un cierto malestar por la utilización de su nombre, las mismas fuentes apuntaban a que respondía a que ella no quería aparecer en un momento en el que el partido, sobre todo el madrileño, debe aún confirmar su candidatura.

Funtes judiciales, por otro lado, han confirmado a OKDIARIO la existencia de esas grabaciones. Y han señalado que no son las únicas que pueden aparecer en breve, haciendo especial alusión a las del que fuera también ministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz.