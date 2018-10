Rosell pide su puesta en libertad para no ser menos que Ignacio González y Villar

El ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha pedido a la Audiencia Nacional salir de prisión al considerar “anómalo” que siga en la cárcel mientras otros imputados como el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o el de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar están libres.

En un escrito la defensa de Rosell reclama a la Audiencia Nacional que decrete la libertad provisional de su cliente, o alternativamente le fije una fianza para eludir la cárcel, en la que lleva cerca de año y medio.

Rosell y su esposa, Marta Pineda, serán juzgados a partir del 25 de febrero en la Audiencia Nacional acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que el expresidente del FCB se habría quedado al menos 6,5 según la Fiscalía, que pide que se le condene a 11 años de prisión.

La defensa de Rosell y el abogado andorrano Joan Besolí también en prisión preventiva, arremete en su escrito contra la Fiscalía por su “acusación excesiva y ciertamente beligerante” y le recuerda que el blanqueo de capitales de que se acusa a sus clientes no se cuenta “entre aquellos delitos de extrema gravedad que en la práctica procesal suelen justificar, de modo prácticamente automático, la prisión preventiva de los investigados”.

Para los abogados del ex presidente del Barça existe además un “agravio comparativo” entre Rosell y otros imputados por “hechos parecidos”, como Villar, que “estuvo únicamente diez días en prisión, de la que salió bajo fianza de 300.000 euros” o Ignacio González, que eludió la cárcel tras pagar 400.000 euros.

En ese sentido, comparan el caso Rosell con el de la familia Pujol y denuncian que “la inmensa mayoría de los investigados por delitos económicos en España no entran en prisión hasta que se ha dictado una sentencia condenatoria firme”.

“A los letrados firmantes les cuesta mucho explicar a sus defendidos (y a sus familias) cómo es posible que un ciudadano extranjero con un gran patrimonio fuera de España pueda quedar libre y, en cambio, ellos deban permanecer tanto tiempo en prisión (sin juicio), cuando los delitos que se les atribuyen en esencia son los mismos”, añade el escrito.

En ese sentido, los abogados se preguntan “cómo justificar” aquellos otros casos “múltiples y conocidos” de personas condenadas a muchos años de prisión que “gozan de plena libertad a la espera de que se confirme, o no, su condena”, entre los que citan al ex ministro Rodrigo Rato, la esposa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas o los miembros de La Manada.

La defensa sostiene además que la idea de que los procesados se puedan dar a la fuga si salen de prisión es “inverosímil”, puesto que todos tienen arraigo familiar y sólo podrían refugiarse en países que no cuentan con convenios de extradición con España, es decir, que “no forman parte del primer mundo, sino todo lo contrario”.

El abogado de Rosell insiste en que se el ex presidente del FC Barcelona tiene un “abundante patrimonio” bloqueado y a disposición de la administración de justicia en el marco del proceso judicial e insiste en que “no cuenta con activos en Qatar”, país al que, apunta el letrado, la instructora del caso Carmen Lamela “parecía proyectar sus sospechas”.

Para la defensa, el ex presidente del Barça ha demostrado una “voluntad de cooperación con la justicia”, como cuando voluntariamente comunicó y puso a disposición del juzgado 1,5 millones de euros que provenían de la venta de una de las sociedades que administraba.