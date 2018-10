La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido este jueves a los dirigentes del PP que “no sigan insultando” a los andaluces. En su cuenta en Twitter, Susana Díaz se ha pronunciado así después de que la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, haya apuntado hoy que existe un “deterioro” en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas, de manera que en Andalucía “te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León”.

“¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?”, según se ha preguntado la presidenta, quien ha añadido que ya no les pide a los miembros del PP que hablen “bien de los andaluces”, sino que lo único que les exige “es que no nos sigan insultando”.

La que fuera exministra de Agricultura durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía. En este punto, ha señalado que “el deterioro en la educación en las comunidades es tanto” que los niños de Castilla y León “aventajan” en dos años a los niños de Andalucía.