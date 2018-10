Guerra cree que Pedro Sánchez debe convocar elecciones generales: “Yo las convocaría”

El ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González Alfonso Guerra ha abogado este jueves por un adelanto de las elecciones generales ante la debilidad parlamentaria del PSOE que sustenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha considerado “muy difícil y muy complicado” gobernar con 84 diputados, por lo que ha subrayado que no sabe “si eso podrá durar”. Así, ha indicado que él no recomienda “nada” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha apuntado: “Yo convocaría elecciones”.

Cuestionado por la reunión prevista entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel para hablar sobre posibles apoyos a los presupuestos, Alfonso Guerra ha considerado que “ese concepto de la democracia no es” el suyo.

Sobre la alianza con Podemos para los presupuestos, se ha referido a que “ahora se habla que la mesa del Congreso, que tiene mayoría Ciudadanos y el PP, puede no dar el paso a los presupuestos, una cosa insólita que no ha ocurrido nunca y lo basan en que el techo de gasto no ha sido fijado por la Cámara porque se votó en contra”.

“Ahí están metidos en un lío todos”, ha indicado el ex vicepresidente del Ejecutivo central, apuntando que “todos están sumando posiciones poco legales de un lado y de otro y no sé cómo terminará eso”.

Victoria en Andalucía

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en las jornadas sobre el 40 aniversario del Pacto de Antequera, celebradas en dicha ciudad, Alfonso Guerra ha considerado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “va a ganar bien” las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre “incluso probablemente aumentando el número de votos”.

Así, Alfonso Guerra ha dicho que en Andalucía “ganará el PSOE” y que ve a PP y Ciudadanos “enfrentándose por ser el número dos en cada momento”, por lo que ha considerado que no se puede dar una alianza entre ambas formaciones.