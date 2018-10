Campaña de Podemos en las redes para identificar a Rivera, Casado e Inda con la ultraderecha y Franco

La ‘guerrilla digital’ de Echenique lanza a la red nuevos ataques contra Inda, Casado y Rivera Podemos incluye instrucciones claras para potenciar la campaña

‘Guerrilla’, el canal que utiliza Podemos para difundir mensajes y expandirse por las redes sociales, ha lanzado una nueva campaña en la que se arremete contra el presidente del PP, Pablo Casado; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, identificándolos con la ultraderecha y el dictador Francisco Franco.

El canal que Podemos tiene habilitado para este tipo de tareas es gestionado por miembros del partido, tal y como demostró OKDIARIO. A pesar de que el secretario de organización, Pablo Echenique, lo negó públicamente, documentos propios de la formación morada le contradicen.

El “informe de valoración” de la campaña de Catalunya Sí Que Es Pot en las elecciones catalanas del 27S de 2015, elaborado por la dirección de Podemos, dedicaba un apartado entero a describir las acciones desarrolladas por el canal Guerrilla para respaldar su candidatura y desacreditar a sus contrincantes.

‘Guerrilla’ desapareció y volvió a aparecer este mismo año bajo el título ‘Guerrilla 2.0’. Ahora han lanzado una nueva campaña denominada #SiSeQuiereSíSePuede en la que alientan a sus casi 7.000 seguidores que se lance un tuit “cada siete minutos” sobre ello.

En el documento distribuido se han añadido imágenes que intentan desacreditar a líderes de los partidos de la oposición y a periodistas como Eduardo Inda.

A través de distintos montajes con el hastag de #SiSeQuiereSíSePuede se arremete contra ellos y se representa al líder de Podemos, Pablo Iglesias, como salvador del país.

Imágenes independentistas

En el documento también se han incluido imágenes a favor de la independencia de Cataluña. En ellas se representa la bandera estelada con un letrero en el que se puede leer: “Ni es una, ni es tan grande, pero sobre todo, no es libre”.

Instrucciones claras

El canal podemita no deja un cabo suelto en cuanto a la actuación que se debe llevar a cabo por parte de los trolls.

“Poned un tuit cada 7 minutos aproximadamente … y entre tuit y tuit no hagáis más de 5 Rts para que no os penalicen”, advierten. “No copiéis y peguéis tweets. Es mucho mejor que subáis tuits propios o hagáis variaciones”, añaden.

Y así varias indicaciones dirigidas a potenciar su campaña.