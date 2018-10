El PP de Madrid pide a Casado designar ya a los candidatos a la Alcaldía y la Comunidad

El presidente del PP de Madrid y presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha defendido este martes ante el líder de los ‘populares’, Pablo Casado, que los candidatos a la Alcaldía y a la Comunidad de Madrid se deben designar cuanto antes, según han informado a los medios fuentes del partido.

García-Escudero ha hecho esta “reflexión general”, según las mismas fuentes, durante el almuerzo que ha celebrado Casado con los presidentes regionales del PP al término del Comité Ejecutivo Nacional de la formación. Han asistido todos los ‘barones’ del PP salvo el gallego Alberto Nuñez Feijóo, que tenía que afrontar en el Parlamento gallego el debate sobre el techo de gasto del presupuesto de la Xunta.

En esa comida estaba precisamente el presidente del PP de Madrid, Ángel Garrido, que asumió el cargo tras la convulsa dimisión de Cristina Cifuentes y que ha mostrado públicamente su disposición a ser el candidato, aunque su nombre no está confirmado.

Una de las plazas clave para el PP es el Ayuntamiento de Madrid y ‘Génova’ quiere meditar bien quién será su cabeza de cartel, situando a una persona que “quiera pelearlo” frente a Manuela Carmena, según explican fuentes de la formación.

Esta última semana sectores del PP han defendido que la ex ministra y ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, sea la candidata a la Alcaldía de Madrid al considerar que es el perfil más adecuado para plantar cara a Carmena y frenar el ascenso de Ciudadanos en la capital. Por lo pronto, ‘Génova’ sostiene que Cospedal no les ha trasladado que aspire a liderar la lista al Consistorio.

A poco más de seis meses para las elecciones autonómicas y municipales, el presidente del PP de Madrid ha aprovechado el almuerzo con Casado para pedir que se acelere la designación de candidatos, una reflexión que “comparten” otros ‘barones’ regionales, según han indicado fuentes del partido.

Aunque la previsión inicial era tener los cabeza de cartel en noviembre, Casado ha optado por retrasar esa elección hasta que pasen las elecciones andaluzas del 2 de diciembre para que todo el partido se vuelque en la campaña de apoyo al líder del PP-A, Juan Manuel Moreno.

Este mismo martes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Casado ha confirmado que anunciará los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 tras las andaluzas y antes de la Convención Nacional que el PP prevé celebrar los días 18, 19 y 20 de enero.

Campaña andaluza

Durante el almuerzo en ‘Génova’, Moreno se ha mostrado optimista con la posibilidades que tiene el PP de gobernar en la Junta de Andalucía si llegan a un acuerdo con Cs, partido que, según ha garantizado, no adelantará a los ‘populares’ en esta comunidad.

Tanto Casado como toda la cúpula del PP se volcarán de lleno en esa campaña electoral. El líder del PP incluso tiene previsto llevar a cabo una caravana paralela para recorrer más pueblos y ciudades pidiendo el voto para Moreno, en línea con lo que hizo Mariano Rajoy en 2009 para ayudar a Alberto Núñez Feijóo a gobernar en la Xunta de Galicia.

Casado ha pedido a los líderes regionales del PP que se impliquen también en esta campaña de apoyo a Moreno porque el éxito del Partido Popular en Andalucía puede ser el éxito de los demás en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2019.

Durante esta comida en ‘Génova’ se ha hablado de Presupuestos, Cataluña, agua o financiación autonómica, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado su preocupación por Vox, después de que el partido de Santiago Abascal está haciendo un duro discurso contra la inmigración, según han señalado fuentes del partido.

Se trata de la primera vez que Casado -elegido presidente a finales de julio- reúne a los presidentes regionales del partido en un almuerzo que, según las fuentes consultadas, se ha desarrollado en un tono distendido y que quieren repetir con cierta frecuencia en el futuro.