Los populares creen que es más efectivo llevar la investigación al Senado donde los 'populares' tienen mayoría absoluta

El PP no apoyará la iniciativa de Ciudadanos de crear una comisión de investigación en el Congreso de los diputados sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, el ‘tesisgate’ de Pedro Sánchez, ha informado este martes la formación ‘naranja’.

Según fuentes de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular ha comunicado que no apoyará la creación de esta comisión. Este movimiento llega después de que el PP, que ostenta la mayoría en el Senado, haya registrado en la Cámara Alta la petición de una comisión de investigación en este sentido. La petición la firmaron 24 senadores populares y la senadora de Foro Rosa Domínguez.

“Pensamos que el Congreso es el lugar donde el presidente debe comparecer y dar explicaciones puesto que es la Cámara que lo eligió, pero vemos que el PP no quiere que Sánchez de la cara en el Congreso de los Diputados”, alegan estas fuentes.

El PP apuesta por el Senado

Fuentes del PP han puntualizado que su negativa responde a que la comisión no saldría adelante en el Congreso, mientras que la del Senado sí saldrá gracias a su mayoría absoluta en esta cámara. Por eso, han indicado, no van a renunciar a ella cuando la del Congreso no se pueda constituir.

Los populares han solicitado la creación de la comisión en el Senado para forzar a Sánchez a resolver las dudas sobre su tesis, dado que estaría obligado a hacerlo porque de lo contrario podría cometer un delito.

Previamente, el presidente del Gobierno se negó a comparecer por considerar que el PP y Cs pretenden “instrumentalizar las instituciones públicas y reducir su prestigio”. EFE

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ

El presidente no ha comparecido en el Congreso y, además, se ha negado a dar explicaciones sobre esta cuestión en el Pleno del Senado, rechazando así la petición de comparecencia del PP, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara.

Ciudadanos, con 32 escaños, necesita el respaldo de otro grupo parlamentario para solicitar la creación de dicha comis