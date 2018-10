Podemos le dice a Sánchez que el Rey “no necesita que nadie le defienda”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Rey Felipe VI “no necesita que nadie le defienda”, y más de moción aprobada en el Parlament de Cataluña que “no tiene efectos jurídicos”.

No es vinculante

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido morado este lunes, al ser preguntado por su opinión acerca del hecho de que el jefe del Ejecutivo anunciara “medidas legales” tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

“Una moción en el Parlament que no es vinculante es una declaración que no tiene efectos jurídicos y además la Constitución dice que la figura del Rey es inviolable”, ha apostillado el secretario de Organización del partido morado, antes de insistir en que “Felipe VI no necesita que nadie le defienda y no debe preocuparse”.

De momento no hay recurso al TC

El Gobierno apuntó la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la reprobación del rey por el Parlamento de Cataluña, una iniciativa que considera grave desde el punto de vista político, aunque carezca de fuerza jurídica.

El Gobierno ha anunciado que va a emitir todas las señales que aporten a Cataluña la estabilidad que necesita, para que nadie les venda fantasías, ha argumentado Calvo, antes de resaltar que la reprobación es políticamente grave y “no tiene un pase” desde el punto de vista jurídico, al tiempo que se ha preguntado qué hace un parlamento regional hablando de la forma de Estado.

Tras admitir que su Ejecutivo “estudiará” el asunto, ha insistido en que no se ha cometido “ninguna irregularidad ni ilegalidad” y ha incidido en que el problema catalán es un debate circular, en el que los independentistas pueden plantear un referéndum, pero saben que no cuentan con el apoyo de la mayoría de ciudadanos.

En ese punto, ha recalcado la necesidad que, a su juicio, hay en Cataluña de una dinámica de bloques que disgrega a la sociedad y ha defendido la política de su Gobierno en este terreno, que se encuentra actualmente en una primer fase de distensión y normalización.