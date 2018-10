Moncloa echa balones fuera sobre la reunión ZP-Otegi: “Él tiene su propia agenda”

El Gobierno echa balones fuera sobre la reunión mantenida el pasado día 8 de septiembre en Guipúzcoa por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el coordinador general de EH Bildu y dirigente terrorista condenado, Arnaldo Otegi.

La versión que ofrece el Ejecutivo es que se trató de una iniciativa de Zapatero de la que no fue informado Pedro Sánchez:”El presidente del Gobierno no tuvo información ni antes ni después de esa reunión“, ha asegurado este lunes la ministra portavoz Isabel Celaá sin más explicaciones.

El “ciudadano” ZP

Que el jefe del Ejecutivo no conozca las actividades públicas de un expresidente, en cuestiones tan sensibles como las conversaciones con la izquierda proetarra y en plena negociación de apoyos con todos los partidos (también los independentistas vascos) para sacar adelante los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, llama la atención. Por eso, la pregunta se reformula a fuentes de Moncloa que trasladan lo siguiente: “Zapatero tiene su propia agenda”.

Moncloa apela a la condición de “ciudadano” de ZP, y a que en el uso de su libertad mantiene los contactos que desea.

Desde el entorno del Gobierno se opta así por despejar la polémica sobre un encuentro que se reduce a la voluntad del expresidente y exsecretario general del PSOE. En este sentido, Moncloa apela a la condición de “ciudadano” de ZP, y a que en el uso de su libertad mantiene los contactos que desea.

“No valoramos una reunión de la que no hemos tenido información ni antes ni después” de producirse, insisten fuentes del Ejecutivo que subrayan “No vamos a comentarlo“.

La cita en cuestión tenía lugar en la localidad guipuzcoana de Elgoibar el pasado 8 de septiembre. La petición inicial fue cursada por el líder de EH Bildu. La disculpa oficial, y que filtraron los proetarras: que se trataba de un contacto personal. Misma respuesta que ha dado el Ejecutivo sobre sus tratos con el régimen de Maduro en Venezuela.

Pero según informó OKDIARIO, Arnaldo Otegi buscaba entrar en negociación con Moncloa para que no sea el PNV el interlocutor oficial del PSOE en los asuntos vascos. Pedro Sánchez aceptó y habría decidido enviar a Zapatero con un mensaje de entendimiento: el de que si EH Bildu acepta respaldar los Presupuestos, el Gobierno está dispuesto a aumentar los privilegios de los presos etarras de forma que ese logro no le cuente en el haber del PNV, sino que se lo pueda anotar EH Bildu. El presidente y su equipo niegan ahora saber nada del asunto.