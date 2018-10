El exministro Piqué: “Los valores occidentales son cuestionados por movimientos populistas internos”

El exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, ha protagonizado la primera CEDEU Masterclass de este curso 2018/2019 en el Centro de Estudios Universitarios donde ha repasado “El mundo que nos viene”, título de su último libro. Piqué ha desgranado los movimientos políticos, económicos y sociales que van a transformar la política mundial en los próximos años y ha denunciado que tras la Guerra Fría “los valores occidentales están siendo cuestionados por algunos movimientos populistas internos“.

“La caída del muro de Berlín permitió suponer que el centro del mundo pasaría por Occidente, y sin embargo lo que hemos vivido ha sido una progresiva postoccidentalización en la cual el eje económico global ha basculado hacia Asia“, comentaba Piqué al iniciar su intervención, asegurando que actualmente solo queda por saber qué pasará con los valores occidentales, “que tienen una raíz de la ilustración y el humanismo cristiano”.

El exministro explicó qué conceptos como el libre comercio, la democracia y las sociedades abiertas basadas en los principios de libertad e igualdad se están viendo contestados en el tablero geopolítico por el resurgir de viejos imperios y nuevas potencias que no comparten estos ideales.

En los últimos años, esta tendencia se ha acelerado debido a lo que Piqué denominó el “repliegue anglosajón”, cuyo cénit se ha vivido con el Brexit y la llegada de Donald Trump a la Casablanca. “No podemos obviar que el American First no es más que un America Alone, y eso implica que el hueco que la mayor potencia global está dejando en el mundo será ocupado muy pronto por otras actores emergentes como China”, señalaba Piqué.

“No descarto que haya conflictos periféricos, incluso cierta fricción entre ambos, pero no se dará una guerra total por el miedo a la destrucción total, ya que tanto China como Estados Unidos son potencias nucleares“, añadía

El exministro de Asuntos Exteriores quiso focalizaba su intervención en el papel que jugará la Unión Europea en las próximas décadas: “Europa sufre una crisis política y demográfica que está siendo azotada por los crecientes populismos. Esto se debe a que todavía se está digiriendo la ampliación y que aún se sienten los efectos de la crisis económica, lo que ha permitido que se empiece a dudar de los principios básicos que sostienen a la Unión Europea, como el de libre movimiento de los trabajadores”.

En este sentido, el exministro destacaba que en el continente “no puede haber un país fuera de la Unión”, por lo que se debe dar un importante impulso al proyecto común para “no caer en la irrelevancia”.

Por último, Josep Piqué aprovechaba una de la varias preguntas que los asistentes le hicieron para explicar que, por ahora, los organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional seguirán siendo relevantes, aunque deberán reformarse para seguir teniendo influencia en el escenario global.

“Las potencias crecientes no se están saliendo de estas instituciones, pero están creando otras a su imagen y semejanza, ya que estas fueron creadas por los países occidentales para perseguir sus intereses” concluía.