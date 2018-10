El cantante Fermin Muguruza fue entrevista en el programa 'la hora cultural' del canal 24 horas Muguruza ha participado en movilizaciones en apoyo a los presos etarras y ha sido denunciado por la AVT en tres ocaciones por apología del terrorismo en sus canciones

El canal 24 horas de RTVE dio más de diez minutos de protagonismo al cantante proetarra Fermin Muguruza. El artista ha participado en varias movilizaciones en apoyo a los presos etarras y ha sido denunciado hasta en tres ocasiones por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por apología del terrorismo en las letras de sus canciones. Fue entrevista en el programa de ‘La hora cultural’ de este miércoles presentado por el periodista y director de cine Antonio Gárate Oronoz.

“Artista, de izquierdas, abertzale, y tachado por algunos de proetarra. Pero lo que muy pocos han cuestionado es su talento”, es una de las breves descripciones con las que le presentaron al principio del programa.

[Pulse aquí para ver la entrevista a Fermin Muguruza]

El artista nacido en Irún (Guipúzcoa) fue invitado al programa para hablar sobre una película de animación dirigida por él mismo: ‘Black is beltza’. Se trata de un documental animado que arranca en octubre en 1965 en Pamplona, cuando la comparsa de gigantes, imagen típica de las fiestas de San Fermín, es invitada a desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York. Debido a la discriminación racial, las autoridades de Estados Unidos prohíben la participación de los dos gigantes negros en este desfile.

Fermin Mugurauza quiso rendir homenaje antes de empezar la entrevista al comandante y revolucionario argentino Ernesto ‘che’ Guevara, al cumplirse 51 años de su asesinato en Bolivia. El presentador del espacio ensalzó la carrera artística de Muguruza y él se lo agradeció de buena manera y con risas: “A mí me encanta que te guste aquí, en Televisión Española, porque es la primera vez que estoy, precisamente. Hasta ahora no me habían invitado en toda mi vida, entonces imagínate el gusto. Eskerrik asko, gracias”.

“Bueno Fermin, esta es la televisión pública. Muchos espectadores se estarán llevando a la cabeza igual cuando oyen lo que tú dices, pero aquí estamos para emitir puntos de vista plurales, mientras no sea de una forma que sea derribar. Estamos ante un hombre que tiene muy articulado su discurso, y eso me gusta. Y no hay nada que a mí me enamore más que un hombre que habla con libertad, y tú siempre lo has hecho”, le respondió Gárate Oronoz.

Denunciado por una canción

Fermin Muguruza fue denunciado por la AVT por apología del terrorismo por una letras de sus canciones: ‘Sarri Sarri’ que compuso junto a la banda vasca Kortaku. Este tema, compuesto en 1985, relata la huida de los presos etarras Iñaki Pikabea, ‘Piti’, y Joseba Sarrionandia, ‘Sarri’, de la prisión de Martutene (Guipúzcoa) el 7 de julio del mismo año. Ambos presos se escaparon escondidos en los altavoces que habían instalado con motivo de un concierto del cantante Imanol Larzabal.

La canción, a ritmo de ‘ska’, celebra con ironía y sarcamo la fuga de los dos presos etarras: “Hoy andaban los de la radio, emitiendo en directo que comerían paella, y piti y sarri delante de sus narices andaban tramándola, sin darse ni cuenta. Es dificil crear sonido más gustoso, el pueblo dice Sarri celebrándolo con champán. El encierro de Iruña aquí es desencierro, el pañuelo rojo tapando el cielo”.

Iñaki Pikabea ‘Piti’ fue capturado y detenido dos años después de la fuga. Estuvo sentenciado a 33 años de cárcel por ser miembro de la banda terrorista ETA y por haber participado en el asesinado del concejal de Irún julio Marínez Ezquerro en 1977. Por su parte, Joseba Sarrionandia ‘Sarri’ sigue fugado desde entonces y en paradero desconocido.