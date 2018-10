Rato sopesa cumplir condena en la misma cárcel que Urdangarin: Brieva

El ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, condenado a 4 años y seis meses de prisión por el caso de las ‘tarjetas black’, ha comenzado a tomar conciencia del futuro judicial que le espera. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al ex vicepresidente del Gobierno, el condenado ha anunciado a su circulo más cercano que elegirá la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Otra opción alternativa que estaría valorando es cumplir la condena en el centro penitenciario de Segovia.

Rato podrá ingresar en el centro penitenciario que él elija si se presenta voluntariamente dentro del plazo concedido por el juez. Será la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional quien deberá citarle en los próximos días y comunicarle un plazo concreto para entrar en la cárcel.

Sólo un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional – admisibles con penas de una duración inferior a cinco años- podría demorar su ingreso en prisión. Circunstancia que ocurre en una ínfima proporción de casos.

Las mismas fuentes aseguran que el ex presidente ha expresado su voluntad de ingresar en la cárcel de mujeres de Ávila con el objetivo de proteger a sus familiares de la presión mediática durante las visitas al centro.

Compartirá prisión con Urdangarin

Rato no ha elegido una cárcel al azar. Esta prisión es la misma que escogió el ex duque de Palma, Iñaki Urdagarin, cuando ingresó en prisión a mediados de junio. También han cumplido condena en este centro penitenciario la etarra Idioia López Riaño, conocida como ‘La Tigresa’, la ex edil socialista Isabel García Marcos o la ‘madre yihadista’ Samira Yerou.

Se trata de un centro construido hace casi treinta años con una superficie de 43.000 metros cuadrados, tiene 162 celdas regulares y otras 18 complementarias según la web del ministerio del Interior. En el caso de Urdangarin se habilitó un pabellón especial (el mismo que ocupó en su día el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán), donde permanece aislado de las reclusas que cumplen condena. Fuentes cercanas a Rato apuntan a que el ex presidente de Bankia prevé que posiblemente reciba el mismo trato.

Además, la localización a 1 hora y 20 minutos de Madrid le facilitará que reciba visitas de sus familiares que residen en la capital de España. Y le facilitará su viajes a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, donde debería acudir para declarar en el juicio por el caso Bankia. Y también tiene abierta una investigación sobre su patrimonio.