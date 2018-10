Ortega Lara a CiudadanOK: “Defiendo los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad”

Ortega Lara protagonista en el acto de Vistalegre donde coincidió con la madre de Irene Villa El ex funcionario de prisiones abandonó el Partido Popular para unirse a Vox

Ortega Lara es un hombre discreto y poco dado a hacer declaraciones a medios de comunicación. Hoy ha querido contestar en exclusiva a OKDIARIO en los minutos previos al comienzo del acto celebrado esta mañana por VOX en Vistalegre.

El ex funcionario de prisiones, secuestrado por la banda terrorista ETA durante 532 días, asegura que defiende los valores que representa una formación que está “al servicio de España y de los derechos fundamentales de los españoles de las personas: vida, libertad y propiedad”.

Cake Minuesa ha charlado con Ortega Lara sobre el por qué de su salida de las filas del Partido Popular y su incorporación a VOX, así como a los intentos de los populares por recuperarle:”No tengo nada que decir. No espero nada. Ni nadie me ha dicho nada. Y, además, yo soy de VOX” ha contestado.

Asegura que nunca ha querido ser un héroe y que, de haber podido, cambiaría todo el prestigio que tiene por volver al minuto antes de que lo secuestraran.

“Con esto vamos a seguir” aseguró en relación al proyecto político de la formación de la que es impulsor. “Y esto significa que hemos alcanzado la mayoría de edad” aseguraba.

Quienes le conocen aseguran que es un hombre perseverante y tenaz que ha resultado clave en la continuidad de la apuesta de VOX y su recorrido en el escenario a largo plazo.

Rostros conocidos como apoyo

María Jesús González, la madre de Irene Villa (que es “todo un título” que ostenta orgullosa y “que me he ganado”) manifestó que:”Estamos deseando que cambie todo a bien. Que haya una España unida. Que la gente deje de pelearse. Que la gente deje de gobernar, para hacer cosas que no vienen a cuento”.”¡Viva España!”, concluía.

El responsable de Actúa Baleares, Jorge Campos, que se ha asociado con VOX en Baleares para concurrir conjuntamente a las próximas convocatorias electorales en el archipiélago, contestaba a todos aquellos que califican a la formación de Abascal como extrema derecha que “hoy en día si no te llaman facha, no eres nadie”. Campos acudía al acto de Vistalegre acompañado por la número 2 de la formación, Malena Contestí, muy crítica con el rapero fugado Valtonyc.

Y ambos coincidían en señalar que tras el acto de esta mañana, se producirá un punto de inflexión que marcará “un antes y un después en el futuro de España”.