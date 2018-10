Sánchez confirma que presentará sus Presupuestos pese a la amenaza de Torra

El presidente Pedro Sánchez, ha confirmado hoy su intención de presentar el proyecto de ley de presupuestos de 2019 pese a la amenaza del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que ninguna de sus medidas pueda contar con el apoyo imprescindible de los independentistas.

Sánchez ha participado en la clausura del foro de emprendedores South Summit y ha anunciado una serie de medidas de apoyo a este colectivo, entre ellas algunas que ha dicho que se incluirán ya en el proyecto de ley presupuestario para el próximo año.

De esta forma Pedro Sánchez ha reiterado la determinación de presentar los presupuestos, aunque Torra no hiciera efectivo el ultimátum de que los independentistas no apoyaran ninguna medida del Gobierno en el Congreso si en un mes no hay ningún avance para celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña.

Los informadores han intentado recabar la opinión del presidente del Gobierno sobre esa amenaza y si no descarta prorrogar los presupuestos actualmente en vigor y presentados por el Ejecutivo anterior.

Sánchez no ha hecho declaraciones a los periodistas, pero en su intervención en el foro y sin citar en ningún momento el ultimátum de Torra, ha subrayado su intención de seguir adelante con el proyecto de ley presupuestario.

En concreto, Pedro Sánchez ha anunciado que ese proyecto incluirá incentivos fiscales para la inversión en investigación, desarrollo e innovación con el fin de facilitar la labor de las denominadas “start-up” o empresas emergentes.

Esa medida ha explicado que formará parte del proyecto de ley de presupuestos en el que está trabajando el Gobierno “y que vamos a remitir -ha dicho- el 15 de octubre a Bruselas”.

Se trata de la fecha límite en la que el Ejecutivo debe enviar a la Comisión Europea su borrador presupuestario para el próximo año.

Pedro Sánchez ha explicado que el Gobierno está trabajando para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible para aprobar esos presupuestos.

Unas cuentas del Estado que ha dicho que permitirán “mirar hacia el futuro, garantizar la estabilidad que necesita nuestro país en términos también económicos e impulsar una agenda del cambio, transformación, emprendimiento y modernización de la economía”.

El grueso de su intervención en el foro de emprendedores ha estado dedicado a evidenciar el compromiso de su Gobierno con este colectivo avanzando medidas que piensa poner en marcha.

Así, ha explicado que prevé tres líneas de actuación, la primera de ellas un marco legal que recoja las singularidades propias de las “start-up” o empresas emergentes, así como su naturaleza jurídica específica.

Esto ha explicado que incluye potenciar los incentivos fiscales para la inversión en I+D+i en el impuesto de sociedades.

Además, ha avanzado que se establecerá “la transferibilidad de los créditos fiscales generados en el impuesto de sociedades por actividades de I+D+i a empresas que participen en la financiación, los proyectos y las tecnologías ‘start-up'”.

Estas son las medidas concretas que ha anunciado que se incluirán en el proyecto de ley de presupuestos para 2019 que está preparando el Gobierno.

La segunda medida está relacionada, según ha explicado, con la necesidad de avanzar en la creación de una verdadera red conectada de aceleradoras e incubadoras de empresas e incrementar su número.

Y la tercera iniciativa es el impulso de encuentros y foros nacionales e internacionales que permitan reforzar el contacto con inversores. Entre otras medidas, ha explicado que se pondrán en marcha una serie de programas para potenciar la contratación de las mujeres.

Además, Pedro Sánchez ha destacado que su Gobierno quiere impulsar la formación profesional y pretende conocer las ideas de los nuevos emprendedores para determinar que actitudes y qué cualificaciones son necesarias.

Con Carmena

De la misma forma, ha reiterado su intención de que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, tengan acceso a una buena red de telecomunicaciones, con una cobertura de 30 megas para el total de la ciudadanía.

En ese contexto ha recordado el deseo de reforzar el despliegue de redes de banda ancha fija y ultra-rápida en las áreas rurales y remotas y de hacer de España un país pionero en la implantación de la nueva tecnología móvil 5G.

En el acto ha intervenido también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien ha pedido que se escuche “la voz de la cultura de las mujeres” en el mundo empresarial y de los negocios.