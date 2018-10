Esta es la pregunta de OKDIARIO a Celaá que Moncloa no ha permitido

El Gobierno ha demostrado este viernes la doble vara de medir que aplica a la libertad de prensa. En la rueda de prensa que sucede a cada Consejo de Ministros, y en la que se se ha preguntado a la ministra portavoz, Isabel Celaá, sobre el compromiso del Gobierno con esta libertad fundamental, se ha impedido a OKDIARIO formular una pregunta sobre la ocultación de un chalé de lujo de 1,5 millones de euros a su declaración patrimonial de bienes.

La cuestión que no hemos podido formular a la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo era la siguiente: ¿Considera que es adecuado y un acto de transparencia que los altos cargos reflejen sus bienes en declaraciones como la suya en el BOE (en la que ha ocultado una vivienda de más de un millón y medio de euros bajo su valor catastral )y, en ese caso, le parece correcto que una ministra de Pedro Sánchez sólo declare un importe siete veces menor que el valor real de una vivienda de lujo?.

Hay que recordar que se trata de una casa en una urbanización exclusiva próxima a Bilbao, que cuenta con 740 m², más 4.500 m² de terreno, nueve dormitorios y dos terrazas. Y que aparece incluido en un epígrafe con la cantidad de apenas 195.000 euros, muy lejos del más de millón y medio en que está tasada.

“Preguntas condenatorias”

Un veto a conocer la opinión oficial no sólo del Gobierno sino de la propia interesada y tras el que curiosamente Celaá defendía la libertad de los informadores. Tras recular asegurando que no dijo que la prensa realizara “preguntas condenatorias” e incluso reconvenir a la periodista que le recordaba su frase tras el último Consejo de Ministros (“La forma en que usted lo expresa no es cierta”), ha afirmado que “este Gobierno mantiene la libertad de expresión y de prensa, que son bastiones de la democracia”.

Una comparecencia en la que además de no tener que hacer frente a la polémica sobre sus propiedades, ha tenido una puesta en escena no habitual. La portavoz ha estado flanqueada por dos de sus compañeras la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ambas han contestado a cuestiones referentes a las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros y que atañen a sus respectivas carteras.

Las tres ministras que han comparecido este viernes tras el Consejo de Ministros han posado horas antes con el resto de miembros del gabinete en la foto oficial del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Una imagen que incorporaba a la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo tras el relevo de Carmen Montón.

Ha sido la primera vez que Sánchez y todos sus ministros han coincidido en una reunión del Consejo de Ministros desde la dimisión de Montón por irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos el pasado 11 de septiembre.