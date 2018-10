Celaá da lecciones de periodismo y se queja de que le “formulan mal” las preguntas

Isabel Celaá obliga a una periodista a reformular una pregunta y luego la acusa de mentir Finalmente acaba reconociendo que algunas de las cuestiones se le hacen "cual sentencias condenatorias"

La voz oficial del Gobierno vuelve a abroncar a los medios. Una perodista ha pedido a Isabel Celaá, después de una hora de comparecencia con otras dos ministras, que aclare sus quejas ante la actitud de la prensa en la Moncloa. “Mantiene usted que los periodistas le hacemos preguntas condenatorias”, es la frase textual que pronuncia la redactora. Celaá, visiblemente incómoda, obliga a reformular la pregunta, asegura que no la comprende.

Después de las explicaciones la ministra respira hondo y por fin responde: “La forma en la que usted lo expresa no es cierta.Lo siento… me referí a que hubiera desaparecido el ‘supuestamente’ y que algunas de las preguntas en vez de ser formuladas como tales eran afirmaciones cual si sentencias condenatorias fueran. A eso me referí”. A continuación ha hecho una defensa teórica del respeto al derecho a la información “este gobierno mantiene la libertad de expresión la libertad de prensa”.

Quejas a las preguntas

No es la primera vez que la portavoz trata de enmendar la plana a los medios que se desplazan a la rueda de prensa de los viernes. Ya lo hizo la semana pasada ante la pregunta de OKDIARIO sobre Pedro Duque. Respondió echando una bronca sobre la manera en la que María Jamardo había formulado su duda. Entonces otros profesionales a los que se dio la palabra después tuvieron que pedir que contestase, tras la insistencia lo acabó haciendo a regañadientes.

Señalan a la prensa

Las noticias publicadas en las últimas semanas, que ponen en duda el comportamiento ético del presidente Sánchez y de los ministros Duque, Delgado y Celaá, han colocado bajo el foco las explicaciones del Ejecutivo. La estrategia de comunicación ha ido en la línea de mantener silencio y denunciar una “cacería”.

No se ha desmentido con datos ni uno solo de los contenidos publicados pero varios ministros hablan de la necesidad de “controlar” determinadas publicaciones, “la libertad de expresión no lo resiste todo”, dijo la vicepresidenta. A ella se sumó Celaá que hoy ha desmentido que se quejara de las preguntas de la prensa echando un nuevo rapapolvo para volver a criticar la forma en la que se interroga al gabinete de Sánchez.