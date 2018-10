El gran Carlos Herrera dedica su ‘No sin mi palo selfie’ de esta semana al presidente del Gobierno, al viajero ‘doctor’ Pedro Sánchez.

El periodista tira de humor para dar la vuelta al desastre de gestión del ejecutivo y afirma: “Lo peor que puede llegar a pasar es que Sánchez organice elecciones y deje de estar en el gobierno. ¿Usted -preguntándole a Eduardo Inda, director de OKDIARIO- cree que nos íbamos a entretener lo mismo que nos estamos entreteniendo, con sus ministros, con las revelaciones del chalé de una, la sociedad de otro…?

Apunta Herrera, que manda el vídeo desde Sevilla, que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “está escondiéndose por las calles para que no le pille Sánchez y no le pregunte Sánchez cuándo convoca elecciones para que no las convoque a la vez que ella”.

Ya más en serio, cree que a Sánchez no le sacan de Moncloa ni “los bomberos con agua caliente” y que “está agarrado como dos boxeadores sonados a este chalado de Quim Torra porque si cae uno cae el otro”.

Sobre Torra, comenta Herrera que “cada día hace una tontería más inexplicable” pero que necesita a Sánchez y viceversa para que nadie les “descabalgue” del poder. “Éste -Sánchez- gobernará con los presupuestos de quien sea, con los de Adolfo Suárez si hace falta”.

“Qué sería de nosotros -concluye Herrera-, los que vivimos de informar, los que nos entretenemos cada día con la actualidad, si no tuviéramos a Sánchez. Es verdad que al país le iría mucho mejor… pero eso qué más da”.