Pedro Duque deja su patrimonial preparada para no tributar si tiene que disolverla

Duque ha justificado fuertes cantidades de gastos para reducir el coste fiscal en caso de liquidación de la sociedad Los Duque se desgravaron más de 150.000 euros en los últimos seis años

Pedro Duque deja prepara su sociedad patrimonial para no tributar en caso de tener que liquidarla. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y su esposa, la embajadora española en Malta, Consuelo Femenía, han justificado fuertes cantidades de gastos en los últimos años con un objetivo: rebajar el coste fiscal en caso de un posible vaciado de la sociedad.

Lo han hecho mientras la sociedad permanecía sin ingresos, con lo que las fuerte cantidades acumuladas en gasto no han supuesto ya un mayor ahorro en el Impuesto sobre Sociedades. Pero sí que permitirían reducir el impacto fiscal por una posible venta de algunos de los inmuebles. O, lo que es lo mismo, en caso de tener que vaciar la sociedad para clausurarla, precisamente, a causa de la presión política.

Tal y como ha adelantado ya OKDIARIO, los Duque se desgravaron más de 150.000 euros en los últimos seis años gracias a la sociedad que montaron para gestionar sus dos viviendas y pagar así menos impuestos.

Según las cuentas de Copenhague Gestores de Inmuebles SL que constan en el Registro Mercantil y a las que ha accedido OKDIARIO, esta patrimonial no ha tenido ningún ingreso en los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017).

Desde 2005 la patrimonial de Duque sólo tuvo ingresos entre 2011 y 2014 y pérdidas constantes

Pero eso no ha sido motivo para no dejar de cargar gastos: todo lo contrario. Pese a la más que evidente ausencia de actividad empresarial, la sociedad de Duque registró en concepto de “otros gastos de explotación” en este periodo una cantidad desgravable de 76.326,45 euros. Desde 2005, la patrimonial sólo tuvo leves ingresos entre 2011 y 2014. Y las pérdidas han sido constantes. Si se tienen en cuenta lo otros tres ejercicios previos (2012, 2013 y 2014) el volumen de pérdidas se dispara hasta los 151.000 euros.

Además, se da la circunstancia de que al no registrar ingresos, Duque y Femenía no deberían haber mantenido las dos casas de lujo bajo esa sociedad patrimonial. Tendrían que haber tributado vía renta y, por lo tanto, no habrían podido desgravar en Sociedades semejante volumen de gastos.

El resultado de este volcado de gastos, sin embargo, puede acabar siendo lucrativo. Y es que, en caso de planificar un vaciado y liquidación de la sociedad, el esquema adoptado por Duque le permitiría compensar los ingresos por una venta de los inmuebles con las pérdidas acumuladas, anulando de esta manera o todo o parte del pago del Impuestos de Sociedades por esas ventas e ingresos.

Duque mintió en rueda de prensa

En su comparencia de prensa tras la exclusiva de OKDIARIO y a la pregunta de por qué en la mayoría de los ejercicios desde 2005 su sociedad no tuvo ingresos, Pedro Duque llegó a decir que “los únicos ingresos que tiene son los dineros que le damos a la sociedad por vivir en ella (se refería a su casa de Madrid) y los años que estuvo en alquiler una de las viviendas”.

El ministro de Ciencia del Gobierno de Pedro Sánchez, de este modo, mintió puesto que, según las cuentas de Copenhague Gestores de Inmuebles SL depositadas en el Registro Mercantil, esta patrimonial no ha recibido ningún ingreso de Duque y su pareja durante los tres últimos años (2015,2016 y 2017).

Y esa mentira tendría una explicación: que sólo manteniendo viva la sociedad -aunque no tenga actividad- puede seguir acumulando pérdidas para compensar el impacto de una venta, algo que podría ocurrir en caso de que llegase a la conclusión de que la presión política es excesiva y le compensa deshacerse de la citada patrimonial.