Ortuzar aprieta a Sánchez: “Si no espabila nos liberaremos de nuestros compromisos”

Andoni Ortuzar dice que la "advertencia va en serio" y que cuatro meses dan para que el Gobierno avance

Andoni Ortuzar, advierte a Pedro Sánchez, de que, “si no espabila” y avanza en las transferencias pendientes de traspasar a Euskadi, su partido se verá “liberado” de compromisos. En este sentido, ha asegurado que “el tiempo pasa y la paciencia se agota” es “serio” y no “una chiquillada en la campa”.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ortuzar ha señalado que, si el domingo expresaron “una preocupación” por la actitud del Ejecutivo del PSOE, hoy, además, “están molestos” porque se haya interpretado su advertencia como “una chiquillada”, y ha pedido “respeto al PNV porque hizo posible que Sánchez esté en La Moncloa”.

Pide respeto

En este sentido, también ha exigido “respeto” al Gobierno Vasco, “que tiene en su programa de Gobierno la negociación del calendario de transferencias” y, en concreto, la de la gestión económica de la Seguridad Social y la de prisiones.

“Nos encontramos con apelaciones al victimismo y displicencias, y con alusiones a que los del PNV en el Alderdi Eguna tienen que sacar pecho. No, hoy es martes y vuelvo a decir, hay menos tiempo y menos paciencia”, ha añadido.

Gobierno secuestrado

A su juicio, “da la sensación de que el Gobierno está paralizado en sus cosas, y que el PP y Ciudadanos le han secuestrado como Gobierno, que está a la defensiva, defendiéndose de las acusaciones, de si son tibios o no con Cataluña, de si tienen problema éticos dentro del Gobierno por determinadas conductas, etc”.

“Y a los que hemos sido socios más leales, a los que no hemos faltado a nada desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, no se nos hace caso. Nosotros volvemos a insistir hoy, con buen tono, seremos capaces de olvidar las palabras de ayer de la ministra portavoz, que haciendo amigos no tiene precio y conservando los amigos, menos, pero reclamamos acción. Hay tiempo”, ha reiterado.

Liberado de compromisos

Andoni Ortuzar ha insistido en que son favorables a la estabilidad y de las cosas vayan a su tiempo, en referencia a las elecciones generales, “pero, claro, tiene que ser para aprovecharlo”. “Porque, si vamos estar en esta situación prolongando la agonía y que todos los días para lo único que sirva el tiempo sea para la bronca, no sé si merece la pena”, ha apuntado.

Ortuzar ha considerado que el Gobierno “tiene que salir de ahí y sobreponerse porque, de Ciudadanos y del PP no va a venir nada bueno”. “El Gobierno tiene que mirar a los que le llevamos a la Moncloa y, con nosotros, en la medida en que sea posible, hacer cosas, dialogar. Todos sabemos que hay cosas que son más fáciles y cosas que son más complicadas”, ha manifestado.