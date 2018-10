Beaumont deja en directo una tertulia de Telemadrid: “Sólo hablamos de Franco y del máster de Casado”

El periodista Antonio Beaumont es el director del digital 'ESdiario' y colaborador de 'La Razón' Beaumont afirmó que "con lo que pasó ayer en Cataluña estamos hablando de Casado y de Franco"

El periodista Antonio Martín Beaumont ha abandonado este martes el plató del programa ‘Buenos Días Madrid’ del canal de Telemadrid, espacio presentado por Ricardo Altable y Verónica Sanz. Beaumont se ha levantado de la mesa cuando estaban hablando sobre el caso del máster del presidente del PP, Pablo Casado, y de la exhumación de Francisco Franco para que sus restos sean trasladados a la Catedral de la Almudena.

“Si no puedo dar mi opinión, entonces me marcho”, ha afirmado el director del digital ‘ESdiario’ antes de levantarse de la mesa y abandonar el plató de la cadena pública. En la mesa estaban también presentes Sato Díaz, Esther Palomera y Carmen Tomás.

El también colaborador se había quejado de que se hablara del máster de Casado y la exhumación del dictador Franco en lugar de las cargas policiales de los Mossos contra varios manifestantes separatistas con motivo del aniversario del 1-O o del plagio de la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reveló OKDIARIO.

[Pulse aquí para ver el momento de la discusión a partir del minuto 01:14:08]

La discusión ha transcurrido de la siguiente manera:

–Antonio Martín Beaumont: Me sorprende mucho que en un día como hoy con lo que pasó ayer en Cataluña, con el tema del plagio de la tesis de Pedro Sánchez, de lo que ha pasado con el ex fiscal Dolores Delgado… estamos hablando precisamente de Pablo Casado y su master y del tema de Franco

Lo que demuestra evidentemente que los tentáculos del Gobierno socialista tratan todos estos asuntos para desviar la atención. Y no importa.

-Verónica Sanz: ¿Estás diciendo que el PSOE y sus tentáculos nos hace la escalera?

-Beaumont: A lo mejor sí

-Sanz: Hombre Antonio, que el asunto del archivo del master de Pablo Casado es una noticia que está caliente…

-Beaumont: Cada uno hace la escalera que quiere.

-Sanz: La tesis de Sánchez ha sido portada en este programa.

-Beaumont: Estamos ante noticiones importantísimos. Me traes aquí

-Sanz: ¿En serio tenemos que hablar hoy de la tesis de Sánchez?

-Beaumont: Yo doy mi opinión. Me traéis aquí, me tenéis callado y encima si no puedo dar mi opinión, pues evidentemente me levanto y me marcho.

-Sanz: Pues claro que puedes dar tu opinión.

-Beaumont: No tengo ningún inconveniente, me levanto y me marcho, y tan tranquilo. Si no puedo estar aquí, yo me voy.

-Sanz: Pues claro que puedes estar aquí, puedes decir lo que quieras, y te puedes ir…

-Beaumont: Si me puedo levantar y marcharme me voy, muchas gracias. Adiós.

-Sanz: Bueno, puesto Antonio, ya lo siento. Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas, pero la escaleta la hace este programa, las noticias son las que son.