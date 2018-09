Los audios de Villarejo: “Yo pinchaba a Olivares cuando estaba Aznar de presidente en la Comunidad”

También se habló durante la comida del ex comisario José Manuel Villarejo sobre el hoy secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares. Sobre él relata Villarejo que “yo era el que le pinchaba el canuto, por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí de presidente de la Comunidad”. El ex presidente español fue ídem de la Junta de Castilla y León entre el 87 y el 89.

Sigue Villarejo: “Entonces iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron implutando [sic]. Entonces como no se podía tal me dijeron, oye, pica los canutos, no sé cuántos y a mi el Olivares iba con una bolsa de El Corte Inglés con la pasta en crudo, pues me pagaba”.

Y de vuelta al tiempo presente, remata Villarejo: “Y, claro, llego aquí y ¡me lo encuentro de director, macho! Y digo, oye, pues qué bien, coño, es un tronquete, ¿no? Y claro, el otro claro sacó el crucifijo y dijo, “este hijoputa, testigo negativo”, y a partir de ahí, ruina. Y claro, yo me quedé alucinado”

La comida en la que el excomisario José Manuel Villarejo compartió mesa y mantel con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado Baltasar Garzón, entre otros, dio para tratar un gran número de asuntos. OKDIARIO ofrece nuevos extractos de la conversación cuyas filtraciones han salido a la luz en los últimos días.

Junto a Delgado, Garzón y el propio Villarejo participaron en esa comida Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, Miguel Ángel Fernández Chico (ya fallecido) y Gabriel Fuentes.