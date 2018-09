Los audios de Villarejo: “En 2008, comimos Balta, Juan Antonio, el Oli y yo, preparando lo de la Gürtel…”

La comida en la que el excomisario José Manuel Villarejo compartió mesa y mantel con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado Baltasar Garzón, entre otros, dio para tratar un gran número de asuntos. OKDIARIO ofrece nuevos extractos de la conversación cuyas filtraciones han salido a la luz en los últimos días.

Junto a Delgado, Garzón y el propio Villarejo participaron en esa comida Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, Miguel Ángel Fernández Chico (ya fallecido) y Gabriel Fuentes.

En una de estas grabaciones, el excomisario Villarejo le relata cómo, en 2008, estaba “preparando lo de la Gürtel, comiendo en agosto Juan Antonio, el Oli, y yo”. Esta es la transcripción de esta conversación:

Villarejo: Tú, como ha ido a tu aire, pero a ti te entiendo. Preparando lo de la Gurtel (sic) en 2008, en agosto estuvimos comiendo Juan Antonio, el Oli y yo, estuvimos los tres, estuvimos comiendo…

Gabriel Fuentes: (ininteligible)

Villarejo: No, no, en el 2008, comimos Balta, Juan Antonio, el Oli y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto, o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal y cual y estábamos haciendo así y tal y tal y entonces me dijo Juan Antonio, “muy importante que tú le cuentes todo el tema de (ininteligible) al juez, porque es muy importante, porque ahora mismo es un hombre muy importante para este país, no sé qué y cual”. Y le digo, macho a mi no me cuentes nada, que yo siempre me ha caído de puta madre, qué quieres y tal. Y le conté.. bueno, las cosas que ¿te acuerdas? Que yo además… yo las cosas obviamente a mí todas las cosas (ininteligible) y eso te lo había contado, Balta te lo había contado, te había dicho lo del papeo, esto es así y tal. Y, entonces, en un aparte y no sé qué me dijo, Balta me dijo, “yo de ti, no sé por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tu curras y tal cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos”. ¡Coño, no me joda! No, no, hombre, no es así, tal. Y dice, “nooo, no, además da gusto trabajar contigo, coño, porque tal, porque tú eres un tío y tal y cual”, dice “pero no me fío de Juan Antonio”. Me lo dijo, ¿eh? Me dijo, y ¿por qué? “Porque, me dijo, me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice, fíate de él y tal y cual, y me dice “porque tu amigo Alfredo…”. Yo no conozco a Alfredo, y dice “¿serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!”. Y “¡Yo no le conozco! Y é “así me gusta, así me gusta, que lo niegues…”.