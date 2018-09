La ministra de Trabajo y Seguridad Social a Carlos Herrera: “Yo no sé mucho de economía”

Magdalena Valerio, actual ministra de Trabajo en el Gobierno de Pedro Sánchez, reconoce que “no sé mucho de economía”. Lo ha admitido en una entrevista concedida este jueves al programa de ‘Herrera en COPE’, donde a respondido a preguntas por la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, tal y como recomendó este miércoles la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.

“No sé mucho de economía y no me gusta hablar de lo que no sé mucho”, ha llegado a afirmar la también ministra de Migraciones y Seguridad social en el programa radiofónico presentado por el periodista Carlos Herrera.

Valerio es licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y del INEM. Ha sido diputada, concejala en el ayuntamiento de Guadalajara y consejera de la Junta de Castilla-La Mancha. Consiguió un escaño de diputada en el Congreso tras las elecciones generales de 2011. Fue portavoz adjunta del PSOE en la Junta Portavoces y en la Comisión de del Pacto de Toledo (2012-2014) y fue miembro de la Comisión de Justicia y de la de Empleo y Seguridad Social.

La entrevista a Magdalena Valerio de este jueves ha transcurrido de la siguiente manera:

Carlos Herrera: Esta recomendación del pacto de Toledo deja abierta la posibilidad a que no sea sólo el IPC el que marque la subida de las pensiones, es decir, que se puedan estudiar otras variables.

Porque es usted ministra, imagínese, que se puedan estudiar otras variables. Porque es usted ministra, imagínese dentro de 20 años se encuentra ante un escenario en el que le están subiendo los precios, o el índice de precios al consumidor, y la inflación sube pero con una caída del PIB bárbara.

Claro, usted ha cogido menos por impuestos, hay menos cotizaciones, hay más paro… si además tiene usted que incrementar en atención al IPC el monto de las pensiones, no sale la cuenta. Entonces, en ese momento sí que podrá utilizar otra variable…

Magdalena Valerio: Suele ser.. No sé mucho de economía, ¿vale?, y no me gusta hablar de lo que no sé mucho (risas). No suele ser habitual que baje el PIB y suba el IPC.