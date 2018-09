Jose Manuel Soto: “Estoy harto de que te llamen fascista por sentirte español”

El cantante José Manuel Soto se convertirá en el embajador de Tabarnia en Sevilla. OKDIARIO ha hablado con él para conocer su futuro en la plataforma y sus próximas andaduras profesionales.

P.¿En qué momento decides pasar a tomar parte de algo como Tabarnia?

R. Me llaman ellos porque me seguían por las redes sociales. Sabían que estaba bastante comprometido con el tema de España y querían buscar gente notoria en la sociedad que les ayude a involucrar a otros y a externalizar la plataforma y que no fuese algo catalán sino que se tratase de algo todos los españoles.

P. La extensión de Tabarnia es innegable pero, ¿Qué significa para ti?

R. Es un movimiento que está haciendo frente al nacionalismo catalán con valentía y sentido del humor. Son gente que se ha unido con una tema que parece una broma, pero no se sabe cómo puede terminar. Tabarnia une a personas que se sienten identificadas con ese mensaje.

P. ¿Cuál es tu objetivo como embajador de Tabarnia en Sevilla?

R. Es algo simbólico y divertido. Queremos llamar la atención y por ello hemos organizado un almuerzo el próximo viernes 28 en Sevilla en el popular restaurante Río Grande, en la calle Betis.

P. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Cataluña?

R. No hace mucho pero de visita privada. Vuelvo y canto el día 16 de octubre en el teatro Victoria en Barcelona. Lo que sí puedo decir es que ahora han cambiado las cosas. Aquella Cataluña que conocíamos todos, cosmopolita y abierta, ha cambiado .

P. Si pudieses enviar un mensaje para aquellos catalanes que se sienten españoles, ¿cuál sería?

R. Tienen que saber que no están solos y eso es lo que necesitan oír, que el resto de los españoles estamos con ellos. Vivir en una sociedad que te margina y te convierte en ciudadano de segunda no tiene que ser agradable.

P. El próximo mes irás a Barcelona y darás uno de tus conciertos, ¿te da miedo la acogida?

R. Miedo no me da pero antes había gente a la que yo le gustaba y a la que no. Ahora es lo mismo pero existe gente que no me puede ni ver. Hay un componente nuevo que no lo había vivido nunca

P. ¿Hay algún tema que te apetezca cantar más en el concierto?

R. Hay una canción que se llama ‘Soy español’ y que está teniendo repercusión en todas partes. Es una reivindicación con la que no pretendo ofender a nadie, sino mostrar que ser español es una cosa hermosa y un motivo de orgullo.

P. ¿Te inspiraste en la situación política actual para componer la canción?

R. El sentimiento siempre estuvo ahí pero a los que tenemos un sentimiento español se nos está llamando fascistas y se nos insulta… Nos llaman antiguos, retrógrados y yo estoy harto de las cosas . Sentirse orgulloso de tu país y amar a tu tierra no es ningún motivo para que te digan esas cosas. Hay mucha gente que esta como yo y que se siente así y han recibido la canción muy bien. En la mayoría de los conciertos tengo que cantarla varias veces.