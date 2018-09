Las redes recuerdan los ataques de Pedro Sánchez a Trump tras su encuentro en EEUU

Pedro Sánchez nunca ha ocultado su enfado por la victoria de Donald Trump, en2016. De ahí que, en las últimas horas, y aprovechando su visita en EEUU, la hemeroteca se haya ‘refrescado’.

“Desde el fortalecimiento del socialismo democrático y de las fuerzas progresistas podremos frenar a la ultraderecha que hoy lidera Trump”, afirmó el ahora presidente del Gobierno, en enero de 2017, días antes de anunciar su candidatura a las primarias del PSOE que acabaría ganando.

En plena campaña interna de las primarias socialistas, Pedro Sánchez arremetió contra el líder estadounidense a través de un tuit escrito en inglés: “Señor Trump, créame, la forma más segura de ganar guerras es no empezando ninguna. Deje el mundo en paz. Gracias”, señaló el candidato a través de las redes sociales, en respuesta a la intención de Donald Trump de aumentar el gasto en Defensa para “volver a ganar guerras”.

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you.https://t.co/ogF3qgr9Pi

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de febrero de 2017