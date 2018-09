PSOE y Podemos rechazan en el Congreso el examen único para profesores que pedía el PP

El PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas han rechazado este martes en el Pleno del Congreso una moción del PP en la que se propone una reforma de la profesión docente, con una prueba de acceso carácter nacional, y no autonómica como existe actualmente, para una “uniformización” de la profesión en el país.

La medida no ha gustado a nacionalistas e independentistas por considerarla invasiva para sus territorios, pero al rechazo se han sumado Unidos Podemos y PSOE, que ven “intereses políticos” en ella y un intento de “recentralizar” la educación.

El portavoz del PP en este debate, Santiago Pérez, ha denunciado la falta de “voluntad” del Gobierno para cambiar la situación de los docentes en España. A su juicio, la actitud del Ejecutivo demuestra que “o no quiere, o no puede, o no le dejan tomar las medidas que el sistema educativo y el profesorado quieren y demandan con insistencia”.

En este sentido, también ha recordado que fue el PSOE el que llevó a cabo el “ataque más brutal” vivido por esta profesión, tras un decreto aprobado en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que, según ha enumerado, se redujeron al 5 por ciento sus salarios, se congelaron sus nóminas para 2011, se redujo la tasa reposición y se suprimió el régimen transitorio de jubilación parcial.

Los socialistas han contraatacado a estas declaraciones, destacando la falta de acción del PP en sus últimos años de Gobierno en materia educativa, tiempo en el que, según ha indicado la portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, “no abordaron” el tema del profesorado “con los agentes afectados”.

Para la diputada, esta iniciativa “no aborda la carrera docente” sino que “sólo hay intención de quitar competencias a las comunidades autónomas”, unas administraciones en las que, según la socialista, el PP no confía. “Pretenden el comienzo de una recentralización de la educación para enmascarar su recortes excesivos donde gobiernan”, ha declarado Martínez Seijo.

Un discurso similar ha mantenido en el debate su homólogo de Unidos Podemos, Javier Sánchez-Serna, a quien le ha “sorprendido” un PP como “adalid de la educación” cuando “son responsables de haber echado de las aulas a 25.00 docentes”. Sánchez-Serna ha criticado que “se vuelva a señalar al profesorado” como “el origen de todos los males” en este sector y también ha rechazado que los de Pablo Casado hablen de un MIR educativo, cuando ese debate ya pasó por el Congreso sin el apoyo suficiente.

“Si les importara el profesorado habrían hecho algo para reducir la interinidad que sufre uno de cada cuatro docentes, dejarían de despedirlos en junio para volver a contratarlos en septiembre y así ahorrarse los meses de verano”, ha denunciado el portavoz ‘morado’ en su intervención, para indicar que el PP “ya no puede engañar a nadie” en este tema.

Por su parte, nacionalistas e independentistas han reprochado al PP sus intenciones para quitar las competencias a las comunidades. Desde el PNV ven “obvias” sus intenciones de saltarse “lo que pacíficamente ha funcionado hasta ahora” y el PDeCAT señala que la moción que presentan “no resuelve ninguno de los problemas” que pide la profesión docente, por lo que ve en el texto “intenciones políticas”.

Ciudadanos lo apoya

También ERC ve en esta iniciativa “un pretexto para tirarse los trastos a la cabeza” entre oposición y Gobierno. El portavoz de la formación republicana en este tema, Joan Olòriz, ha apuntado que no cree que un cambio hacia la centralizacion sea la solución y apunta a “la inversión, el consenso, la autonomía y la confianza” en esta materia para una mejora real.

Sólo Ciudadanos ha decidido apoyar la moción del PP porque, según ha indicado su portavoz de Educación, Marta Martín, creen en la mejora de la situación de los profesores. Sin embargo, se ha mostrado “sorprendida” por esta iniciativa porque, según ha explicado, le “choca” con la “insultante inacción” del Ejecutivo ‘popular’ en cuestiones educativas.

“No sólo no cumplieron con el pacto de investidura, porque no cumplieron con la creación de un MIR educativo, sino que han hecho dejación de funciones”, ha denunciado la diputada.