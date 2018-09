El Gobierno dice que “hay mayor pluralidad” en RTVE con Rosa María Mateo que con el PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes 25 de septiembre que “no ha habido purga” en la Corporación pública tras la llegada de Rosa María Mateo como administradora única provisional y ha añadido que, “por su puesto, en este momento, hay mayor pluralidad en RTVE” que cuando el Partido Popular gobernaba.

“No es verdad. No es real”, ha manifestado la titular de la cartera de Hacienda durante la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado al ser preguntada sobre si considera que se respeta la pluralidad “cuando la Administradora provisional única de la Corporación RTVE ha purgado a todos los editores de los servicios informativos y a la práctica totalidad de los jefes de área”.

El senador ‘popular’ Tomás Cabezón ha replicado que no le extraña que “diga que no ha habido purga viniendo de la escuela de Canal Sur”, a lo que la ministra ha espetado: “Lo haré una y otra vez. Cada vez que ustedes ataquen a Andalucía, a sus instituciones, a su gobierno democrático me tendrán defendiendo los intereses de Andalucía, también la profesionalidad de los trabajadores de Canal Sur, de todos los miembros de los equipos técnicos”.

Censura a Casado

El pasado fin de semana se dio el caso contrario a lo que defiende la ministra Montero. Se dio un caso de censura, nada menos que al líder del PP, Pablo Casado.

El canal 24 Horas de TVE emitía en directo un acto de Pablo Casado. El líder de los populares comentaba que “hemos visto cómo se sigue cediendo al chantaje de los nacionalistas en Cataluña. Un chantaje, además, que viene ahora por parte de la delegada del Gobierno”, ha comentado Casado. Que ha pasado a enumerar los agravios: “Si la semana pasada era la ministra de Política Territorial la que decía que ojalá los presos golpistas estuvieran en la calle, o si la semana anterior era el ministro de Asuntos Exteriores el que había dicho que Cataluña era una nación. Hoy, es la delegada del Gobierno la que dice que ojalá esos presos golpistas fueran indultados“.

Sin casi dejarle terminar la frase, el realizador del informativo del canal 24 Horasmete una cabecera y conecta de nuevo con el estudio donde estaban las presentadoras del espacio. Los telespectadores del canal público no han podido escuchar los argumentos de Casado sobre la polémica del día. Teresa Cunillera, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que está “totalmente a favor del indulto de los presos golpistas, una vez haya condena y si éstos lo piden”. Una aseveración gravísima para la máxima representante del Gobierno en Cataluña, pero que sigue la línea marcada dentro del PSC, por ejemplo, por el propio Miquel Iceta que, en su momento, también exigió al Gobierno el indulto de los Junqueras, Romeva, Rull, Turull y compañía.