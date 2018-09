Dolores Delgado, ministra de Justicia, ha rechazado que vaya a presentar su dimisión tras conocerse nuevos audios en los que llama “maricón” al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Delgado se ha mostrado visiblemente incómoda en la sesión de control en el Senado este martes ante las preguntas la senadora del PP Ester Muñoz.

“Le voy a explicar algo señora Muñoz, se lo voy a explicar despacio para que usted lo entienda”, ha llegado a afirmar Delgado durante su intervención a las preguntas de la senadora del PP. “Señora Delgado sabemos que usted va a tener que dimitir, va usted de titular a titular. Las asociaciones LGTBI le están pidiendo su dimisión”, le ha replicado Esther Muñoz.

Delgado ha contestado al PP visiblemente contrariada. Se le ha quebrado la voz en varias ocasiones y ha negado que esté poniendo la justicia al servicio de los intereses políticos del gobierno.“Ya se que usted prefiere debatir con tíos que tías pero le ha tocado hacerlo con esta senadora”, ha señalado la representante ‘popular’ en alusión a los audios publicados este martes.

Gritos de “dimisión”

La responsable de Justicia se ha enfrentado a los gritos de “¡dimisión, dimisión!” que se han escuchado desde la bancada ‘popular’. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha tenido que llamar al orden a los parlamentarios debido al barullo que se ha generado en el hemiciclo.

La senadora del PP Esther Muñoz se ha dirigido en numerosas ocasiones a Delgado llamándola “todavía ministra”, la ha acusado de mentir, y ha finalizado su intervención instando a la ministra que “dimita ya” y no espere a su reprobación, que se votará esta tarde en el Senado a instancia de los populares.

Pero Delgado no ha querido entrar en las acusaciones de Muñoz, a la que ha replicando llamándola “todavía portavoz de Justicia del PP”, y le ha dicho que no va a contestar a sus afirmaciones “porque no lo merece”.

Delgado se ha limitado a ratificar, sobre los indultos que el Gobierno ha respetado “escrupulosamente” la independencia judicial, y es el anterior Ejecutivo del PP el que ha intentado interferir en el poder judicial “sistemáticamente”.

Los nuevos audios

El digital ‘moncloa.com’ ofrece una segunda entrega de las grabaciones en una comida en el restaurante Rianxo en Madrid en la que se encontraba Delgado con el excomisario José Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón, apartado de la profesión por prevaricación, y Enrique García Castaño, imputado en la ‘operación Tándem’.

En estas conversaciones la ministra de Justicia se llega a referir a Fernando Grande-Marlaska como “maricón”. Delgado reconoce también que tiene preferencia por los “tribunales de hombres” porque son, dice, “más transparentes”. Y añade: “Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de tíos. Y no me llevo mal con las tías. Pero de tíos, que justamente sé por dónde van. En cada gesto, en cada cosa. Sé por dónde van”.