Calvo dice que la ministra Delgado no va a dimitir tras el escándalo de los audios con Villarejo

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “perfectamente se va a mantener” en el cargo.

Así ha respondido a la prensa preguntada en los pasillos del Senado si Delgado se podía mantener dentro de un Gobierno feminista tras haber reconocido en una conversación privada de hace nueve años que prefería trabajar con un tribunal formado por hombres.

Si este lunes unos audios revelaban su relación de confianza con el excomisario José Villarejo, en este momento en prisión, este martes, nuevos sonidos ponen aún más en compromiso su continuidad en el Gobierno porque hace una alusión homófoba sobre un magistrado que se sienta con ella en el Consejo de Ministros. Habla concretamente del hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que llama “maricón”.

El digital ‘moncloa.com’ ofrece una segunda entrega de las grabaciones en una comida en el restaurante Rianxo en Madrid en las que además de Delgado y Villarejo están el exjuez Baltasar Garzón, apartado de la profesión por prevaricación, y Enrique García Castaño, imputado en la ‘operación Tándem’.

En esas conversaciones, Delgado reconoce también que tiene preferencia por los “tribunales de hombres” porque son, dice, “más transparentes”. Y añade: “Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de tíos. Y no me llevo mal con las tías. Pero de tíos, que justamente sé por dónde van. En cada gesto, en cada cosa. Sé por dónde van”.