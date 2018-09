Sánchez sale en defensa de Zapatero tras pedirle Luis Almagro (OEA) “que no sea imbécil”

El Gobierno ha remitido en la tarde de este sábado un comunicado para salir en defensa del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, le ha pedido que “no sea imbécil” y no defienda la “dictadura” de Maduro.

“En relación con las declaraciones del secretario general de la OEA, entre las que se incluyen insultos hacia el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la SEC [Secretaría de Estado de Comunicación] quiere trasladar que se puede discrepar sobre el fondo de un asunto, pero no se debe perder el respeto y entrar en el terreno de los insultos personales. Y menos aún cuando se trata de un ex presidente del Gobierno de España”, señala la nota distribuida por Moncloa.

El ex ministro de Exteriores de Uruguay, y actual secretario general de la OEA, ha lanzado un virulento ataque contra Zapatero, por su papel como asesor de la dictadura de Nicolás Maduro. “Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana“. “El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender la dictadura venezolana en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno para cualquier político, pero no nos llama la atención a esta altura, obviamente”, ha argumentado.

“Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad”

“El señor Zapatero tiene un problema muy grande de comprensión y que podemos definirlo de distintas categorías (…) Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien”, ha afirmado en declaraciones a la televisión NTN24. “Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad. Ha necesitado siete explicaciones para entender”, ha añadido.

Almagro respondía así a las críticas de Zapatero, quien criticó previamente a Almagro por defender una posible intervención militar en Venezuela contra Maduro. Zapatero dijo que las intervenciones militares unilaterales corresponden a una doctrina “insostenible” y “arcaica”.