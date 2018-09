U2 retira en Madrid la protesta separatista de su vídeo sobre los derechos humanos

El grupo irlandés U2 retiró anoche en su primer concierto en Madrid las imágenes de una manifestación separatista en Cataluña que aparecían en el vídeo de apertura que se emite antes de comenzar los conciertos de la banda en su gira europea y que reivindica los derechos humanos.

En su lugar se muestran las imágenes de una concentración a favor del colectivo LGBT. Así lo muestra el vídeo colgado en twitter por @GuajeSalvaje. Se trata de un vídeo que se emite antes de los conciertos de U2 con motivo de la segunda parte de su gira por Europa. El vídeo reivindica los derechos humanos en todo el mundo, utilizando imágenes históricas ilustradas con el discurso de Charles Chaplin al final de la película ‘El gran dictador’, de 1940.

En el concierto de U2 del pasado 3 de septiembre en Berlín aparecía durante unos segundos la imagen de una manifestación separatista celebrada en Cataluña, en el momento que se afirma “You the people have the power” (el pueblo tiene el poder).”Es el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará. Los dictadores mueren. El poder vuelve a la gente. Tú tienes el poder. Unámonos para luchar por un mundo nuevo”, se sigue afirmando durante la emisión.

El vídeo muestra varias imágenes históricas como los bombardeos del ejército Nazi en Belfast y Dublín, el derribo de la estatua de Saddam Hussein en Bagdad (Irak) o el hombre que detuvo la marcha de un tanque en la Plaza Tiananmen de China en 1989.

Llenaron el Wizink center

El grupo irlandés llevaba 13 años sin acudir a Madrid para tocar en directo. Volvieron este jueves a la capital de España en un Wizink Center que se llenó hasta llegar a las 15.000 personas según la propia organización. “Desde mi experiencia puedo decir que no hay nacionalismo bueno”, afirmó Bono, el principal cantante del grupo, transcurridas dos horas y medias de ‘show’. Antes de interpretar ‘One’, el cantante también señaló que “los irlandeses les tenemos mucho miedo a las banderas”.