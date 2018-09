Un periodista pide una orden de alejamiento para el alcalde de Villaviciosa por amenazas

El periodista Juan Carlos García de Polavieja ha solicitado que se emita una orden de alejamiento contra el alcalde de Villaviciosa de Odón, el popular José Jover, argumentando que el regidor profirió contra él una serie de graves amenazas: “Te voy a arrancar la cabeza”.

Tal y como relata García, perodista de la revista local Acua, en su denuncia, recogida por Esdiario, “el 16 de septiembre me encontraba haciendo fotos para la revista, de la que soy miembro de su consejo de redacción y que edita nuestra asociación cultural Acua de la que soy presidente”. Entonces, “al pasar junto a mí, el alcalde se giró y me dijo: ‘No vuelvas a hacerme una foto por lo que pueda pasar. La próxima vez que digas que pernocto fuera de Villaviviosa me voy a acordar de tu madre’, ‘gilipollas, que eres un gilipollas’, o ‘no hay cosa peor que un chupatintas metido a periodista'”.

Al día siguiente, ya en lunes, y cuando el regidor salía del juzgado donde había prestado declaración por un caso de bodas oficiadas ilegalmente en el que están imputados tanto el alcalde como cinco de sus ediles, Jover volvió a dirigirse en similares términos a García, según consta en la denuncia: “Al salir del Juzgado le he hecho unas fotos y cuando me ha visto se ha venido hacia mí y a pesar de tener a la vista la acreditación que tengo de prensa facilitada por el jefe de Prensa del Ayuntamiento, me ha gritado: ‘Como vuelvas a hacerme una foto te doy una hostia que te arranco la cabeza’, ‘hijo de puta, malnacido'”.

“Ante la gravedad de los hechos hemos presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Móstoles el martes por dos delitos de coacciones y dos de injurias, y hemos solicitado, como medida cautelar, que se acuerde el alejamiento de nuestro redactor a una distancia de cinco metros para evitar cualquier agresión, coacción, amenaza o insulto”, explica la revista local Acua.