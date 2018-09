Sánchez escribió hasta 7 veces sin tilde el apellido del padrino de ‘su’ tesis: Miguel Sebastián

Pedro Sánchez escribió hasta siete veces sin tilde el apellido de su mentor, el exministro de Industria Miguel Sebastián, en la tesis doctoral con la que obtuvo una calificación de ‘apto cum laude’ en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

El presidente del Gobierno no pasó ni el corrector ortográfico de texto en la que se pueden encontrar más de 40 faltas de ortografía, la mayoría son palabras que llevan tilde cuando no la necesitan o que no llevan tilde cuando sí la necesitan. No obstante, también se detectan numerosas faltas de concordancia.

Una de las faltas de ortografía más llamativas es sin duda que no acentúa como corresponde el apellido del exministro de Industria, Miguel Sebastián, que es citado hasta en siete ocasiones sin tilde.

Lo mismo sucede con el nombre propio del expresidente del Gobierno de España y exlíder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El nombre José aparece en una ocasión sin acentuar.

También existen una veintena de errores de concordancia de singular y plural en numerosas oraciones que componen la tesis doctoral del presidente del Gobierno.

Aquí se pueden observar varios ejemplos: “La globalización y el impacto que muchas de las decisiones de política económica internacional tiene sobre la vida cotidiana de las personas”; “Los asuntos sobre los que la diplomacia económica debe actuar ha crecido exponencialmente”; o “La evolución de las importaciones provenientes del resto del mundo crecieron“.

El tribunal y la directora de investigación

Tal y como avanzó este diario, la directora de investigación de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, Isabel Cepeda, era conocida internamente por el profesorado de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) por sus denominados “doctorados exprés”.

Isabel Cepeda, esposa del fallecido Jesús Neira, fue responsable del Departamento de Dirección y Administración de Empresas de la UCJC donde coincidió con Sánchez, con el que mantenía entonces una estrecha amistad.

En la Universidad Camilo José Cela se comentaba entre el profesorado la “sospechosa rapidez” con la que los doctorandos aprobaban su tesis de la mano de Isabel Cepeda, por este motivo se bautizaron dichos trabajos con el sobrenombre de “doctorados exprés”. Pedro Sánchez se matriculó en el doctorado el 10 de febrero de 2010 y la lectura de la tesis la realizó en noviembre de 2012, 32 meses después.

El tribunal que evaluó la tesis doctoral del líder del PSOE estaba compuesto por Cristina Ruza y Paz-Curbera, profesora de la UNED; Santiago Pérez Pérez-Camarero, profesor asociado de la Universidad de CLM; Alejandro Blanco Fernández, consejero de Hacienda en la representación española ante la UE; Juan Padilla Fernández-Vega, antiguo vicerrector de Extensión Universitaria y actual secretario general de la UCJC; y Ricardo José Rejas Muslera, profesor de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UCJC.