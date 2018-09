Rivera cree que el Gobierno “diluirá” la moción de los aforamientos: “Va a ser un chasco”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vaticinado este jueves que el Consejo de Ministros “diluirá” este viernes la moción de Ciudadanos, aprobada el pasado martes en el Congreso, en la que se insta al Gobierno cambiar la Constitución en tres meses para suprimir los aforamientos.

Durante su intervención en un Encuentro Ciudadano en Huelva, al que han asistido más de un millar de personas en la Plaza de las Monjas de la capital, Rivera ha asegurado que su formación acogió con “alegría” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “propusiera, bien por las encuestas o por lo de la tesis, suprimir los aforamientos”.

Sin embargo, ha lamentado que “la alegría solo durara cuatro horas, el tiempo que tardó su partido en rectificar y anunciar que seguirían vigentes para los casos de corrupción, prevaricación, cohecho o financiación ilegal”.

Por ello, se ha preguntado “¿para qué se piensa que queremos quitar los aforamientos si no es para que los que tienen ese privilegio no vayan a un juez especial que han puesto a dedo los políticos?”. Por tanto, ha dejado claro que desde su partido van a “vigilar que se cumpla la moción”, pero se ha mostrado convencido de que “este viernes el Consejo de Ministros va a diluir la propuesta que aprobó el Congreso”.

“La ha aprobado el Parlamento y el Gobierno tiene que cumplirla”, ha enfatizado Rivera, por lo que ha pedido a Sánchez que “no coja atajos y se sume a Ciudadanos” aunque ha lamentado que este viernes “se va diluir la propuesta del Parlamento y que ese anuncio a bombo y platillo va a ser un chasco y un fraude”. En Andalucía, ha precisado Rivera, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “no la quiere quitar”.

Al respecto, ha insistido en que “los que cometen fraude, en vez de decir ‘te vas a enterar’ a la oposición o la prensa, lo que tiene que hacer es ir al Congreso y dar explicaciones y es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez inmediatamente”.

“Tenemos un presidente temporal, que llegó al Gobierno por la puerta de atrás, con los populistas, que dicen que la Constitución es una mordaza, y los independentistas, que dicen que hay que liquidar a España”, ha remarcado Rivera, quien se ha preguntado: “¿se puede gobernar con quién quiere liquidar a España”. Al respecto, ha dejado claro que él es “capaz de darse la mano con un socialista pero no con quien quiere romper a un país”.

“Yo quiero gobernar un país en el que quien cumpla la ley tenga un premio y quien la incumpla tenga un castigo”, ha insistido Albert Rivera, quien ha prometido que si alguna vez es presidente de España “nunca” será investido con “el voto de los separatistas” porque el objetivo de Ciudadanos es “que los españoles pierdan el complejo de defender la Constitución, nuestros símbolos y la unidad de este país, y no haya que pedir perdón por sentirse español”.

Votar “sin miedo” en Andalucía

El presidente de Ciudadanos también ha pedido este jueves a los andaluces que “pierdan el miedo a votar” porque esta tierra “se merece mucho más, lograr un cambio, un gobierno que los represente y ser noticia por las cosas buenas que tiene, que son muchas”.

Durante su intervención en un Encuentro Ciudadano en Huelva, al que han asistido más de un millar de personas en la Plaza de las Monjas de la capital, Rivera ha dejado claro que este cambio “lo tienen que impulsar los andaluces, quienes tienen que meditar y pensar en quien van a depositar su confianza”.

En este sentido, ha incidido en que desde 2015, cuando Ciudadanos consiguió nueve escaños, han sido “útiles” para los andaluces y ha puesto como ejemplo la eliminación del impuesto de sucesiones, pero ha dejado claro que el objetivo de la formación naranja ahora es “salir a ganar y pedir un cambio de una vez por toda tras 37 años de lo mismo en Andalucía”.

“Yo no dudo de que los socialistas hayan hecho cosas bien pero no es bueno que un mismo partido gobierne durante 37 años porque genera corrupción, dedazos, conformismo y clientelismo”, ha remarcado Rivera, quien ha insistido en destacar que “no son los andaluces los que se conforman sino el Gobierno andaluz, que permite que todo siga igual” y el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, “va a pilotar ese cambio”, ha enfatizado.

En este sentido, ha remarcado que “los andaluces reivindican igualdad, no privilegios” y ha lamentado que los nacionalistas “ofendan a los andaluces porque quieren sentirse superiores”, a lo que ha añadido que cuando “él sea presidente no va a haber nadie mejor que nadie porque la igualdad en España no se negocia”.

Por ello, ha dejado claro que “Andalucía no son los ERE, no son las tarjetas en los club de alterne, sino que es una tierra de oportunidades y de gente trabajadora y humilde”, por tanto ha pedido el voto a los andaluces para “quitar de encima aquello que los malos gobernantes han dejado como manchas en las banderas”. “Andalucía somos todos y el PSOE es el PSOE”, ha subrayado.

Por último, ha insistido en que Ciudadanos es fruto de un proyecto que “pisa con los pies en el suelo pero que sueña y vuela alto y Andalucía tiene que ser así”.