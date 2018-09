El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha propinado un zasca al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a cuenta de la boda de la hija del ex presidente. “Parece bastante lógico que mi yerno vaya a la boda. Si no, ¿cómo se va a casar? “, ha afirmado Aznar ante la pregunta de Rufián sobre la lista de invitados a este enlace celebrado en septiembre de 2002.

“Parece bastante lógico que mi yerno vaya a la boda. Si no, ¿cómo se va a casar? Me parece bastante lógico. Por cierto, cuando termine de hacerse los ‘selfies’ para los medios de comunicación, la lista la tiene bastante equivocada”, ha añadido este martes el ex jefe del Gobierno durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la presunta financiación irregular del PP.

El diputado de ERC se ha limitado a seguir contribuyendo a su ‘show’ particular en esta comisión del Congreso. “El ‘selfie’ es para ellos que se descoronan de los casos de corrupción y usted también, que se descorona de grandes casos de corrupción”, ha señalado Rufián en alusión a los parlamentarios del PP presentes en la sala.

“¡Vergüenza, vergüenza!”, se ha limitado a exclamara Gabriel Rufián ante las respuesta de José María Aznar. Segundos después, los diputados del PP presentes en la sala le han pedido a Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias y presidente de esta comisión, que “modere mejor” el debate.

Pedro Quevedo le ha llamado la atención a Rufián por sus intervenciones: “Señor Rufián, no me vuelva a hacer eso más, por favor”.

Aznar vuelve al Congreso

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha regresado este martes al Congreso de los Diputados para comparecer en la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Aznar estuvo al frente del partido entre 1990 y 2004.

Entre los portavoces que han preguntado estaba Gabriel Rufián por ERC, que obviamente ha querido aprovechar sus minutos para el habitual ‘show’. Para el de este martes llevaba puesta una camiseta con la imagen del cámara de Telecinco José Couso -ha pedido a Aznar que pida perdón a sus padres- y le ha invitado a solidarizarse con los “presos políticos catalanes” al igual que el expresidente lo ha hecho con Eduardo Zaplana por su delicado estado de salud.