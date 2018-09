Sánchez saca pecho por la exhumación de Franco: “Se ha cumplido y será antes de que acabe 2018”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre la exhumación de Franco en una entrevista en directo en La Sexta. Sánchez no sólo ha alardeado: “He cumplido mi compromiso, reconózcamelo”, ha espetado a la periodista, sino que ha fijado un plazo. El presidente confía en que pueda llevarse a cabo antes de que acabe 2018. “Yo espero que sí”, ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo añadía: “Hemos incoado un expediente administrativo, necesitábamos la convalidación del Congreso de este real decreto-ley y a partir de aquí las administraciones públicas afectadas (la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la familia del dictador) tienen un período garantista para poder plantear y formular las cuestiones que consideren a la administración” ha dicho el presidente.

Sánchez formulaba su visión sobre la controvertida decisión de sacar los restos mortales del dictador: “Mi reflexión es, uno, el dictador Franco no puede estar en el Valle de los Caídos porque una democracia no puede tener un mausoleo para un dictador. Dos, el planteamiento que voy a hacer a la cámara es que en mi opinión y la del Gobierno el Valle de los Caídos no tiene resignificación posible como no sea el de cementerio civil” .

El presidente agregaba un tercer punto de conclusión para descartar que se haga un cementerio al estilo del norteamericano de Arlington: “Tres. Hay que encontrar un lugar en nuestro país para un museo de la memoria democrática“.

Compromisos y elecciones

Sobre el futuro que aguarda al Valle de los Caídos, Pedro Sánchez ha sacado pecho: “Se habla de ello porque he sido coherente, reconózcamelo porque el compromiso de que se iba a sacar al dictador se ha cumplido“. Para el presidente, sin embargo, no ha habido rectificación sobre el destino de Cuelgamuros: “Seguimos los pasos y recomendaciones de los expertos en memoria histórica”.

El presidente del Gobierno no se ha mostrado tan seguro al ser preguntado por otro compromiso, el de convocar elecciones tras la moción de censura que le llevó a Moncloa. Algo titubeante, Sánchez ha asegurado que no se “pillaría los dedos” y que “este Gobierno durará lo que dure la acción de este gobierno”. Una velada referencia a una legislatura absolutamente condicionada al apoyo de los que le auparon al poder:Podemos, el PNV, ERC y el PDeCAT.

El jefe del Ejecutivo ha indicado: “Yo dije que convocaría elecciones porque estaba tendiendo la mano al grupo parlamentario de Ciudadanos, que luego rechazó la moción de censura. Yo hablo con otros grupos parlamentarios (Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT) y ahora mismo en el Congreso de los Diputados no hay ninguna mayoría parlamentaria que quiera elecciones”. Sin descartar un adelanto electoral para 2018, se ha limitado a recordar: “Yo tengo 84 diputados”.