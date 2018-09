El portavoz adjunto del PP en el Congreso y excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido este lunes de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, está también “en cuestión” y ha añadido que “no hay dos sin tres”, en alusión a las dimisiones del que fuera titular de Cultura Màxim Huerta y de la exministra de Sanidad Carmen Montón.

“Y hoy otra ministra en cuestión, no hay dos sin tres…”, ha asegurado Maillo en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press después de que este lunes ‘El Confidencial’ haya publicado que la Audiencia Nacional investiga una anotación realizada por el excomisario José Villarejo en la que menciona una cita con Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional.

Ayer vimos a Pedro SÁNCHEZ nervioso y prepotente afirmando hasta en 15 veces q es Presidente…esto es lo q tiene no ganar las elecciones, esto si q es inédito en ESPAÑA no las dimisiones. Y hoy otra Ministra en cuestión, no hay dos sin tres…@GPPopular @PPopular

— F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) September 17, 2018