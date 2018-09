Según Celaá, las bombas vendidas a Arabia Saudí no matarán a ningún civil en Yemen

España venderá finalmente 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí, algo que no sería noticia de no ser por que el propio Gobierno, en concreto el Ministerio de Defensa, sacó pecho días atrás anunciando que no llevaría a cabo esta operación por el uso que el receptor daría de este material en la guerra que libra en Yemen. La portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá, ha dado este viernes una justificación cuando menos disparatada.

Preguntada al respecto por varios periodistas tras el Consejo de Ministros -que han incidido en si acaso Arabia Saudí ha garantizado que no va a matar a civiles dando uso a las bombas-, ha querido zanjar el asunto subrayando que, como su propio nombre indica, son “de precisión” y que, por tanto, ha dicho como guinda, “no se van a equivocar matando a yemeníes”.

En la decisión ha sido fundamental la situación en la Bahía de Cádiz, donde los astilleros de Navantia son un alivio para una de las zonas más castigadas por el desempleo en España. Romper el contrato habría puesto en serio riesgo la construcción de cinco corbetas y los 6.000 empleos que dependen de ello.

Estas explicaciones se han producido en una comparecencia sin desperdicio de principio a fin, con momentos ‘estelares’ cuando Celaá ha sido preguntada por la escandalosa tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las sucesivas exclusivas que han hecho comprender por qué Sánchez tenía el trabajo tan bien guardado: elaborado en gran parte por ‘negros’ y plagado de plagios -según Moncloa, 45 páginas son idénticas a lo que puede leerse en otras obras-.