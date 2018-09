Iglesias justifica que Sánchez esconda su tesis: “No se puede comparar con trabajos que parece que no existen”

Pablo Iglesias ha tardado pero, finalmente, ha salido a dar la cara de su socio de “cogobierno” parlamentario Pedro Sánchez. Iglesias justifica que el presidente del Gobierno oculte su tesis –sólo se puede consultar in situ y con permiso– y aprovecha para arremeter veladamente contra Pablo Casado: “Es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ y sacar un libro después a partir de ella. No se puede comparar eso con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar”.

Mi tesis doctoral está accesible en internet pero es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ y sacar un libro después a partir de ella. No se puede comparar eso con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar #Enseñatutesis — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 12, 2018

Iglesias no ha tenido más remedio que salir al paso de la información publicada en exclusiva por OKDIARIO, en la que se revela que un ‘negro’ hizo la mayor parte del trabajo de la tesis del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Podemos, que para empezar ha presumido también de tener tesis doctoral recalcando que la suya sí está accesible, no ha pedido explicaciones a Sánchez sobre la polémica de su trabajo de doctorado. Únicamente se ha ceñido a justificar que mantenga el texto íntegro protegido de todo el mundo en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela.

OKDIARIO pudo acceder al trabajo de Pedro Sánchez, no sin problemas, y pudo fotografiar decenas de páginas del trabajo final de doctorado del ahora presidente del Gobierno. Pero el común de los mortales no puede acceder a la tesis sin el permiso del autor. Hay una máxima con respecto a estos trabajos de investigación, y es que deben estar accesibles para que el resto de investigadores puedan acceder a consultarlos. Para acceder a la tesis de Pedro Sánchez está claro que hay muchas trabas.

Iglesias ha aprovechado para arremeter veladamente contra Pablo Casado, asegurando que el caso de Sánchez –resulta que hay caso– “no se puede comparar con trabajos que parece que no existen”, en referencia al TFM del máster del líder de los populares en la Universidad Rey Juan Carlos.