Podemos y PNV -dos de los principales socios del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que le prestaron su apoyo en la moción de censura- han advertido hoy al líder del Ejecutivo que le retirarán su respaldo si la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, no aclara todas las cuestiones relativas a la dudosa obtención de su máster que ya han calificado de “escándalo“.

El portavoz de En Marea, confluencia gallega de Podemos, Antón Gómez-Reino, en declaraciones a los periodistas en el Congreso afirmó que no mantendrá su apoyo a Moncloa si tras la comparecencia parlamentaria de Montón, no quedan despejadas todas las incógnitas sobre su máster, y si no sucediese avanza que pedirán, a través del grupo de Unidos Podemos, su dimisión inmediata.

Gómez-Reino ha considerado que “Sánchez y su Ejecutivo” tienen que actuar y que si en las “próximas horas” no hay unas explicaciones claras y convincentes de Montón no podrán apoyar a un Gobierno que tiene una ministra que no aclara su currículum.

Sobre el caso del máster de Montón, desde IU, la diputada Eva García Sempere, que ejercerá de portavoz durante las cinco semanas que Alberto Garzón va a disfrutar de su permiso de paternidad, ha dicho que la ministra “cada vez que interviene, preocupa más” y que, “llegado el caso”, su grupo también pedirá su dimisión.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha respaldado hoy abiertamente la anunciada comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en lo referido a su máster, y ha considerado que “todo lo que rodea” al Instituto de Derecho Público de la URJC “es un auténtico escándalo”.

“Creo que esa comparecencia se tendrá que acabar produciendo”, ha asegurado Esteban en declaraciones prestadas en los pasillos del Congreso y ha invitado a que se produzca cuanto antes.

Preguntado sobre si la ministra debería dimitir, el diputado ha dicho que eso “tienen que calcularlo el PSOE y el Gobierno”, aunque ha opinado que “todo lo que rodea ese instituto es un auténtico escándalo” plagado de irregularidades.

La Universidad lo confirma

La URJC ha confirmado hoy, a través de un comunicado institucional, que detectó cambios de notas en el expediente de la ministra una vez el máster había finalizado oficialmente y que revisará “asignatura por asignatura” lo sucedido para depurar responsabilidades.

Por su parte, Montón ha afirmado hoy que sería “injusto” dimitir por algo que no ha hecho porque no sería “una decisión correcta” al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso. La titular de Sanidad insiste en que ella hizo en todo momento lo que le indicó el centro.