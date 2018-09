Montón: “No he cometido ninguna irregularidad pero dimito para no perjudicar a Pedro Sánchez”

Carmen Montón ha comparecido este martes en el Ministerio de Sanidad para presentar su dimisión como ministra tras las irregularidades detectadas en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. “No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo defenderé con toda la convicción y con la conciencia tranquila”.

La ya ex ministra de Sanidad comparecía ante los medios pasadas las 21.00 horas en la sede del ministerio. La rueda de prensa ha sido breve. Montón ha querido agradecer a Pedro Sánchez “su apoyo y su afecto” y el haber contado con ella para formar parte del Gobierno.

Carmen Montón ha expuesto los logros en los primeros 100 días al frente de la cartera de Sanidad. “Trabajamos con el objetivo de recuperar derechos y el bien común. Hemos conseguido importante logros como restaurar la sanidad universal, iniciar los trámites para acabar con el copago o sentar las bases de una ley integral de acogida para los menores extranjeros no acompañados que llegan ha España”, ha enumerado la ex ministra.

“Queda mucho por hacer y el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer”, ha señalado Montón que ha calificado a Sánchez como un “magnífico presidente del Gobierno”. Después ha justificado los motivos que le han llevado a presentar su dimisión y que se resume en una frase: “Dimito para que esta situación [la de su máster] no interfiera en la labor del Gobierno”.

Montón ha recalcado que no ha cometido “ninguna irregularidad” en el máster que cursó tras acabar sus estudios de medicina, en los años 2010 y 2011. “Cursé un máster para mejorar los conocimientos y hacer mejor mi trabajo en el Congreso. Con esfuerzo e ilusión. Sin desatender mi labor parlamentaria”, ha recalcado.

Sin embargo, señala que las informaciones aparecidas en las últimas horas “han puesto en cuestión mi trabajo. He dado toda la información de la que dispongo, he aclarado todo aquello que dependía de mi responsabilidad, he sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo defiendo con toda la convicción y la conciencia muy tranquila”.

Apoyo de Sánchez hasta el final

El apoyo explícito del presidente se ha producido tras una jornada en la que las peticiones de dimisión de la ministra, incluso en el PSOE, hayan ido en aumento, después de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) informase de que había detectado cambios en la notas de Montón y que revisaría “asignatura por asignatura” para averiguar cómo se han producido y depurar responsabilidades.

A primera hora de la mañana, en declaraciones a la Ser, Montón consideró “injusto” dimitir porque, sostuvo, no es responsabilidad suya si se alteraron las calificaciones después de finalizar el curso.