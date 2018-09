Margallo muestra su “aprecio personal” a Soraya pero cree que va porque no acepta un “papel modesto”

El ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha defendido este martes que la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha abandonado la primera línea de la política porque aspiraba a ser presidenta del Gobierno y no aceptaba un papel “más modesto” y ha mostrado su pesar por el abandono.

En declaraciones a Europa Press, Margallo, de quien es conocida su animadversión política hacia Santamaría, ha recordado que no coincidía con la estrategia política de la ex vicepresidenta, especialmente en lo que se refiere a Cataluña, pero ha mostrado su “respeto” y “aprecio personal” por ella y ha lamentado que con su marcha España pierde a una persona de su “categoría”.

Santamaría comunicó este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, su decisión de dejar la política, tras haber perdido la batalla por el liderazgo del partido, rechazando así el puesto que éste le había reservado en el Comité Ejecutivo o una Presidencia de comisión en el Congreso.

Preguntado sobre si no había sitio para Santamaría en el PP de Casado, Margallo ha apuntado que “siempre hay un hueco” si aceptas la oferta que te hacen. “Pero el hueco no era la Presidencia del partido”, ha sentenciado.

“Magnífica” para Madrid

El que fuera jefe de la diplomacia española, que llegó a decir que haría lo posible por que Santamaría no sucediera a Rajoy, considera que la ex vicepresidenta habría sido una “magnífica” candidata al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid porque tiene “una popularidad conocida”. “El partido hizo una gran inversión en la figura de Soraya Sáenz de Santamaría que nos hubiese gustado rentabilizar ahora, pero respeto su decisión”, ha apostillado.

En todo caso, Margallo cree que desde hace “mucho tiempo” la apuesta personal de la ex vicepresidenta era la Presidencia del Gobierno y que la Presidencia del PP era “el escalón necesario” para acceder a La Moncloa. “Una vez que no ha superado ese escalón y el otro objetivo se alejaba, probablemente no encajase en sus expectativas vitales ocupar un papel más modesto dentro del PP”, ha comentado.

Sobre la posibilidad de que con el tiempo Santamaría dé la sorpresa y vuelva a la trinchera política, Margallo cree que no. “La forma en la que ha decidido abandonar la política hace inviable cualquier vuelta -ha dicho-. El mundo sigue y uno se puede bajar del barco pero no te puedes bajar de la mar. Si te bajas de la mar, volver es muy complicado”.