Girauta dice no entender que Borrell exprese sus “preferencias personales” sobre los golpistas

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha confesado este martes que no entiende por qué el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha expresado sus “preferencias personales” en cuanto a la situación de los golpistas presos por el proceso independentista en Cataluña.

“No veo la necesidad de decir este tipo de cosas”, ha respondido cuando se le ha preguntado por unas declaraciones de Borrell a la

BBC en las que reconoce que “personalmente” él preferiría que los políticos independentistas que serán juzgados por sedición y rebelión estuvieran “libres condicionalmente”, porque considera que “hay otras formas de velar por que no huyan”.

En opinión del dirigente del partido naranja, cuando a una persona y más siendo ministro, le preguntan por un asunto que “compete a tu país a la división de poderes y a la fiabilidad de un sistema judicial independiente”, como es el caso, “lo lógico es decir que uno se atiene a las decisiones de los jueces”. “No veo la necesidad de explicar gustos y preferencias personales cuando se dirime algo tan importante”, ha remarcado.

En una entrevista emitida este martes por la BBC Borrell ha remarcado que esa es su “opinión personal” y, a la pregunta de por qué el Gobierno no perdona a los acusados, ha respondido, visiblemente airado, que “en España hay división de poderes”. “¿Ha oído hablar de la división de poderes?” ha dicho el ministro, recalcando que “la Justicia es independiente” y que el proceso judicial a los independentistas es obra de un juez, y “el Gobierno no tiene nada que ver”.

Borrell no ha dudado en calificar a Cataluña como “nación” -y no como “región”– pero ha hecho hincapié en que “en el Derecho Internacional no hay nada que dé a Cataluña un derecho a la secesión”. “Aunque lo diga (el presidente catalán) Quim Torra todos los días es perfectamente falso”, ha remachado.

El ministro ha llamado a “utilizar las palabras correctas, porque no es autodeterminación, es secesión”, y eso no lo autoriza ni la Constitución española ni ninguna otra -salvo casos muy puntuales como Etiopía-.