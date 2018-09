Soraya presenta su renuncia al escaño del Congreso

Soraya Sáenz de Santamaría ha presentado esta tarde su renuncia al escaño que ocupaba en el Congreso, pocas horas después de anunciar su marcha de la política.

Según han confirmado fuentes del grupo parlamentario, la exvicepresidenta del Gobierno ha formalizado esta tarde su salida de la Cámara Baja.

Sáenz de Santamaría ha comunicado este mediodía al líder del PP, Pablo Casado, su decisión de dejar la política y de emprender otra etapa y pasar así a ser “una militante más” del partido.

Ha optado por la salida, ha dicho en un comunicado, tras una “profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del PP” como para su familia y para ella misma.

El siguiente en la lista de Madrid para ocupar el escaño que deja vacante Soraya Sáenz de Santamaría es Mariano Pérez-Hickman Silván, que ya fue diputado en la VII y la X legislaturas. Está por confirmar que lo ocupe.

La exvicepresidenta del Gobierno se lo ha hecho saber esta mañana al presidente del PP, Pablo Casado, en una reunión mantenida en Génova. Casado, su rival en las primarias, le ha dado en las últimas semanas distintas opciones para incorporarse al nuevo equipo a fin de cumplir con el compromiso de integración, pero Sáenz de Santamaría ha optado por apartarse de la vida pública “y emprender otra etapa”, dice en un comunicado.

“He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí”, argumenta en el escrito.

“Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza”, explica